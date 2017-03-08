DHA ANKARA - Bakan Çelik: Uygulamaya koyduğumuz projelerde pozitif ayrımcılık uyguluyoruz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 'Bu Toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhu İle Buluşuyor' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Bakan Çelik konuşmasında ," Uygulamaya koyduğumuz projelerde pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Genç çiftçi hibe desteklerinde 15 bin çiftçiyi geçtiğimiz yıl destekledik. Bu yılda yine 15 bin çiftçiyi destekleyeceğiz. Bunun 11 binini kadın kardeşlerimiz oluşturuyor " ifadelerini kullandı.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Bu Toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhu İle Buluşuyor' etkinliğinde Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:"8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşmamıza katılan bu toprağın kadınları evde hamuru tarlada çamuru yoğuran işletmelerde binlerce insana ekmek kapısı olan nasırlı elleriyle 80 milyonu doyuran analar, bacılar hanfendiler hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Bakanlık olarak hazırladığımız Milli Tarım Projesiyle tarıma yeni bir vizyon yeni bir bakış açısı kazandırma gayreti içerisindeyiz. 80 milyonun gıda ihtiyacını karşılam için milli tarım, mazlum milletlere ekmeğimizi paylaşmak için milli tarım. Tarlalarımızı zararlı kimyasallardan korumak için milli tarım. Nitelikli tohumlarla üretimi daha da arttırmak için milli tarım. Su kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için milli tarım. Uygulamaya koyduğumuz projelerde pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Genç çiftçi hibe desteklerinde 15 bin çiftçiyi geçtiğimiz yıl destekledik. Bu yılda yine 15 bin çiftçiyi destekleyeceğiz. Bunun 11 binini kadın kardeşlerimiz oluşturuyor."

"BEN KADINLARIMIZA GÜVENİYOR, KOCAMAN YÜREKLERİNE İNANIYORUM"

'Bu Toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhu İle Buluşuyor' etkinliğine katılan Emine Erdoğan Milli Tarım Projesi'ne ilişkin şu açıklamalarda bulundu:" Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'mızın geleceğimiizn teminatı olan Milli Tarım Projesi nedeniyle tebrik ediyorum. Millli tarım ruhunu böylesine anlamlı bir günde kadınlarımızla buluşturuyor olmanız ayrıca çok değerlidir. Tüm kadınlarımızın da Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Eğitimli kadın, toplumun ışığıdır. Bir kadının eğitimi, ailenin, yani toplumun eğitimi demektir. Anaların sevgi dolu yüreği, toprağın verimini artıracak, bereketlendirecektir. Ben kadınlarımıza güveniyor, onların ferasetine ve basiretine, yol göstericiliğine ama en önemlisi kocaman yüreklerine inanıyorum."



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-Bakan Çelik'in açıklamaları

- Emine Erdoğan'ın açıklamaları

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