DHA ANKARA - Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'de

ÇAVUŞOĞLU: BÜYÜK İHANET, ÜLKEMİZİ İLERLEYİŞİNDEN GERİ DÖNDÜREMEMİŞTİR

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 9'uncu Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan büyükelçiler Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz yılın 15 Temmuz günü milletimizin kahramanca duruşu sayesinde yenilgiye uğrattığımız büyük ihanet, ülkemizi ilerleyişinden geri döndürememiştir. Dışişleri Bakanlığı camiası olarak yurdumuzda ve dünyada barış, refah ve istikrar ilkesi yönünde canla, başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçilerden oluşan heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Çavuşoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihini hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Atatürk, 94 yıl önce kurarak, gelecek kuşaklara emanet ettiğin cumhuriyetin tüm büyükelçileriyle birlikte bir kez daha huzurunda bulunmanın gururu içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti bugün güçlü demokrasisi, dinamik ekonomisi ve etkin diplomasisiyle dünyada en müstesna konumlara doğru yol almaktadır. Bu yol, 9'uncusunu düzenlediğimiz Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz ulusal hedeflerimiz doğrultusunda atmaya devam edeceğimiz adımları değerlendirme fırsatı bulacağız. Geçtiğimiz yılın 15 Temmuz günü milletimizin kahramanca duruşu sayesinde yenilgiye uğrattığımız büyük ihanet, ülkemizi ilerleyişinden geri döndürememiştir. Dışişleri Bakanlığı camiası olarak yurdumuzda ve dünyada barış, refah ve istikrar ilkesi yönünde canla, başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kalplerimizde minnet ve sevgiyle yaşattığımız aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyor, bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun"

Görüntü Dökümü:

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-Anıtkabir'deki törenden görüntüler

-Anıtkabir'deki kar yağışı

-Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçilerden oluşan heyetin görüntüsü

-Saygı duruşu

-Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

-Bakan Çavuşoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ve konuşması

-Detaylar

Haber: Bahar DEMİREL / ANKARA, ()