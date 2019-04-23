DHA ANKARA - Bakan Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınacak S-400'lerin, F-35'in sistemine gireceği iddiasına ilişkin "Bu iddia doğru ise zaten Suriye'de, Norveç sınırında S-400 var. Norveç F-35'leri bunun üzerinden uçuyor. Suriye'de İsrail'in, ABD'nin F-35'leri zaten uçtu. Bir kere onlar Rusların kontrol ettiği S-400. Eğer bu iddia doğru ise çoktan oldu. Biz başından beri bir konuda hassasiyet gösterdik, NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemine ilişkin nasıl bir ara formüle gidileceğine ilişkin soru üzerine, "Bizim ABD ve NATO'ya önerimiz gayet sarih. Endişeniz ne? 'Efendim işte F-35'in sistemine girer.' Bu iddia doğru ise zaten Suriye'de, Norveç sınırında S-400 var. Norveç F-35'leri, bunun üzerinden uçuyor. Suriye'de İsrail'in, ABD'nin F-35'leri zaten uçtu. Bir kere onlar Rusların kontrol ettiği S-400. Eğer bu iddia doğru ise çoktan oldu. Biz başından beri bir konuda hassasiyet gösterdik, NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. Bu bizim savunmamız için alacağımız bir sistemdir ve bu konuda tamamen kontrol bizde olacak. 'Eğer bu konuda tereddütleri varsa uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulsun, NATO içinde olsun, incelesinler' dedik. Bunun dışında bir ara formül gündeme de gelmedi, düşünülmedi de; ama sürekli bu tür dedikodular dolaştırılıyor Ankara ve ötesinde. Bu doğru değil ve bu hiçbir zaman konuşulmadı. Türkiye'nin önerisine ABD'den henüz bir yanıt gelmedi; ancak NATO istiyor" diye konuştu.

'NİYE BİZ BEDEL ÖDEYELİM?'

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik ambargo ile ilgili muafiyet kararını uzatmamasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, kararın uygulanmasının zor olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bunun sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir karar olmadığını, hiçbir ülkenin petrol ithalatını çeşitlendiremeyeceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu "Bizim için alternatif kaynak nedir? Irak'tır. Irak'tan bize gelen boru hatları kırıldı, döküldü. Bölgesel yönetim üzerinde ise daha düşük kapasiteli bir boru hattı var. Onun da kapasitesi sınırlı. Söyledikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bir kere iki ülkeye yönlendirmeleri son derece yanlış. ABD yönetiminin başka ülkelere yönlendirmesi tüm ülkelerde farklı yorumlara sebep oluyor. Ayrıca bizim rafinerilerimiz oralardan alınan petrole uyumlu değil. Bunların teknolojisinin yenilenmesi lazım. Bunun için rafineriler belli bir süre kapalı tutulacak. Diğer taraftan maliyetli. İran'ın petrolü de ucuz değil ama göreceli olarak arada çok fark var. Niye biz bedel ödeyelim? ABD bir karar alıyor ve buna tüm ülkeler uysun istiyor" dedi.

'ÖNCE TAMAMEN ÇEKİLİYORLARDI, ŞİMDİ BİRKAÇ YÜZ ASKER KALSIN DİYORLAR'

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, YPG'nin Türkiye'nin istediği bölgeye doğru çekileceği yönündeki açıklamasına ilişkin son durumun ne olduğunun sorulması üzerine, ABD'nin bazı önerileri olduğunu, önerilerle ilgili örtüşen konular bulunduğunu, örtüşmeyen konularla ilgili de Türkiye'nin önerileri olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Kendi aramızda istişare yapıyoruz. Yarın Milli Savunma Bakanlığı'nda toplanıp birçok konuyu değerlendireceğiz. Bu görev gücü içinde hem askerimiz hem istihbaratımız hem de bizim bakanlığımız var. ABD'nin bu önerilerine karşı biz de karşı önerilerimizi sunarak koordine etmeye çalışıyoruz. ABD askerlerinin geri çekilmesi, güvenli bölge konularında net bir şey yok. Onların tam bir stratejisi yok. Önce tamamen çekiliyorlardı, şimdi birkaç yüz asker kalsın diyorlar. Herhalde onları da güneyde bırakacaklar. İran'a karşı burada asker bırakmak istiyorlar. Onları eleştirmek için söylemiyorum ama henüz belirli bir kararları, stratejileri yok. Biz ne istediğimizi de ne istemediğimizi de biliyoruz ve onlara söylüyoruz. Kafa karışıklığına yol açan bazı eksiklikler var. Karşılıklı önerilerle netleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Haber: Nursima ÖZONUR / ANKARA,()

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