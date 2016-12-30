Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

DHA ANKARA- Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü. Görüşmede,Irak'taki askeri eğitim,donatım faaliyetleri, Koalisyon'un El Bab'a hava desteği, Libya'daki gelişmeler ve NATO'nun Türkiye'ye...

DHA ANKARA- Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü. Görüşmede,Irak'taki askeri eğitim,donatım faaliyetleri, Koalisyon'un El Bab'a hava desteği, Libya'daki gelişmeler ve NATO'nun Türkiye'ye desteği konularının ele alındığı belirtildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine gerçekleştiği bildirildi. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgi şöyle:"NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'na Suriye'de sağlanan ateşkes mutabakatından ötürü tebriklerini iletmiş, Türkiye'nin katkılarından dolayı teşekkür etmiş ve NATO'nun bu sürece destek verdiğini dile getirmiştir. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve süreç bağlamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Görüşmede ayrıca, Irak'taki askeri eğitim/donatım faaliyetleri, Koalisyon'un El Bab'a hava desteği, Libya'daki gelişmeler ve NATO'nun Türkiye'ye desteği konuları ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca Bakan Çavuşoğlu ve NATO GS Stoltenberg en kısa zamanda bir araya gelmek konusunda mutabakata varmışlardır. "

ANKARA ()

 

 

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55