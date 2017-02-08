Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler

DHA ANKARA - Bakan Çavuşoğlu 9-10 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 9-10 Şubat'ta Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) 5. toplantısı nedeniyle Ukrayna'yı bir ziyaret edeceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıda Ukrayna...

DHA ANKARA - Bakan Çavuşoğlu 9-10 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 9-10 Şubat'ta Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) 5. toplantısı nedeniyle Ukrayna'yı bir ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıda Ukrayna ile ikili ilişkilerin gözden geçirileceği ve yeni işbirliği olanaklarının ele alınacağı kaydedildi. Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde "Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in (YDSK) alt organı olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) 5. toplantısı nedeniyle 9-10 Şubat 2017 tarihlerinde Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımızın ve Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin'in eşbaşkanlıklarında gerçekleştirilecek olan toplantıda, diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 25. yılında Ukrayna'yla ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve yeni işbirliği olanakları ele alınacaktır. Ayrıca, Kırım Tatar Türkleri'nin durumu ve Ukrayna'nın doğusunda son dönemde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin de kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında "İstişare Planı"nın imzalanması öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın, ziyaret kapsamında Ukrayna liderliğince kabul edilmesi; Kırım Tatar liderliğinin yanısıra Ahıska Türkü ve Gökoğuz soydaşlarımızın temsilcileriyle de bir araya gelmesi; ayrıca AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi (E) Ertuğrul Apakan'la bir görüşme yapması planlanmaktadır."

ANKARA ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.