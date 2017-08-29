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DHA ANKARA - Bakan Canikli'den 'Zafer Bayramı' mesajı: İçeride ve dışarıda verdiğimiz mücadele hız kesmeden devam edecek

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Canikli, mesajında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Bu uğurda canlarını ortaya koyan, silahlı kuvvetlerimizin, bütün güvenlik...

DHA ANKARA - Bakan Canikli'den 'Zafer Bayramı' mesajı: İçeride ve dışarıda verdiğimiz mücadele hız kesmeden devam edecek

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Canikli, mesajında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Bu uğurda canlarını ortaya koyan, silahlı kuvvetlerimizin, bütün güvenlik güçlerimizin, her biri birer 'Eren Bülbül' olan evlatlarımızın ve bizlerin; FETÖ/PDY, PKK, DHKPC, YPG, PYD, DAEŞ gibi birçok terör örgütüyle içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelemiz hız kesmeden, devam edecektir" dedi. 
Milli Savunma Bakanı Canikli'nin 'Zafer Bayramı' mesajı şöyle: 
"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kahraman ordumuzun zaferle taçlandırdığı 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 95'inci yıl dönümüdür. Başkomutanlık Meydan Muharebesi; milletimizin, en zor şartlarda dahi milli ruh ve şuur ile kahramanca mücadeleden vazgeçmediğini bütün dünyaya göstermiştir. Ülkemizi parçalamak isteyen şer odakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman ordumuzun ve milletimizin direnişi karşısında aciz kalmışlardır. Bu destansı mücadele; genç-yaşlı, kadın-erkek demeden fedakâr milletimizin dirayeti, kahraman Türk askerimizin cesareti sayesinde başarıyla sonuçlanmıştır. Bugün; Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu tarihi zaferin 95. yıl dönümünü milletimizle, yavru vatandaki kardeşlerimizle ve dünyanın birçok ülkesinde yaşayan vatandaşlarımızla büyük bir heyecan ve coşku içerisinde kutluyoruz. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu topraklarda; huzur, güven ve istikrarın devamı için bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kast eden odaklara karşı mücadelemiz aynı düstur ve kararlıkla devam etmektedir. 

"HER BİRİ BİRER 'EREN BÜLBÜL' OLAN EVLATLARIMIZ..."
Bu uğurda canlarını ortaya koyan, silahlı kuvvetlerimizin, bütün güvenlik güçlerimizin, her biri birer 'Eren Bülbül' olan evlatlarımızın ve bizlerin; FETÖ/PDY, PKK, DHKPC, YPG, PYD, DAEŞ gibi birçok terör örgütüyle içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelemiz hız kesmeden, devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve bütün güvenlik güçlerimiz, büyük bir ferasetle terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken yine en büyük gücü ve desteği aziz milletimizden almaktadır. Ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hâkim olması için mücadelemize devam ediyoruz. Çağımızın en gelişmiş milli ve yerli teknolojileriyle donatıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sadece yurt içinde değil, milletimizin huzur ve güvenliği için sınır ötesinde de bu mücadele uğruna gereken adımları azim ve kararlılıkla atmaktadır. Ülkemizin birlik bütünlüğüne zarar vermeyi hedef alan bütün şer odaklarıyla mücadeleye, dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılık ve azimle devam ediyoruz. FETÖ mensubu hainleri temizlemekteki kararlılığımız sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine katılacak milletimizin kahraman evlatlarıyla; İstiklal ve İstikbalimiz için ordumuzun gücüne güç katacağız. Ülkemizi; hain planlar ve kirli hesaplarla bölmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak ve Şanlı Türk ordusu karşısında hezimete uğrayacaktır. Bu inançla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın; '30 Ağustos Zafer Bayramını' kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden şehit ve gazilerimizi  rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum."

Haber: ANKARA, ()

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