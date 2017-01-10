DHA ANKARA - Bakan Çağatay Kılıç'tan Mustafa Yener için taziye mesajı

ANKARA, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Mustafa Yener için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç'ın taziye mesajı şöyle:

"Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Sekreteri Mustafa Yener'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mustafa Yener, TRT başta olmak üzere medyamızın önemli kuruluşlarında başarılı bir şekilde hizmet veren deneyimli ve çok saygın bir isimdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde vefat eden Mustafa Yener'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."