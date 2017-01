DHA ANKARA- Bakan Bozdağ’dan Alman Adalet Bakanına tepki

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Can Dündar'ı yeni yıl resepsiyonuna davet eden Almanya Adalet Bakanına sert tepki gösterdi. Bozdağ CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvuracak olmasını da eleştirdi.

Bozdağ, Almanya Adalet Bakanına tepki göstererek "Alman Adalet Bakanı Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere zarar verecek bir teşebbüste bulunmuştur, umarım bu teşebbüsünden vazgeçer, hem de Almanya Başbakanı Merkel’in Türkiye ziyareti öncesi böyle bir işe teşebbüs etmesi daha da vahim bir durumdur. Umarız ki sayın Bakan bu daveti iptal eder, resepsiyonda Türkiye aleyhine çalışan birini Almanya’nın Başbakanının Türkiye’ye gelmesinin arifesinde konuşturmaz" dedi.

ALMANYA’da SUÇ İŞLEYEN BİRİNİ AĞIRLARSAK

Bozdağ, "Böyle bir tercihte bulunmazsa ne olur? Türkiye Almanya dostluğuna Almanya Adalet Bakanı çok büyük bir zarar vermiş olur. Bir hukuk adamına adalet bakanına suçluluğu mahkeme tarafından belirlenmiş, temyizi devam ediyor ama mahkemenin ceza verdiği birini ve Türkiye devleti aleyhine suç işleyen birini ve Türkiye’nin de istediği birini yani adalet bakanlığına ağırlaması bir adalet bakanına da yakışan bir durum değildir. Biz Almanya adına suç işlemiş birisini Adalet Bakanlığına ağırlasak memnun kalır mı bilmiyorum. Empati yapmasında yarar var. Biz Almanya aleyhine suç işleyen birini Cumhurbaşkanlığında da, Adalet Bakanlığı’nda da başka yer de de ağırlamadık" diye konuştu.

Bozdağ, "Kim Türkiye’ye ve Türk milletine ihanet yapıyorsa orada çok büyük bir insan gibi algılanıyor. Can Dündar Almanya’nın lehine hangi iyi şeyleri yaptı da sayın Alman Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağırlanmayı hak etti. Almanya’yı bırakalım, insanlık için hangi iyi şeyi yaptı da Almanya’nın Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’de ceza almış, aranan birisini suçlu olduğu sabit olmuş aldığı kararla, daha temyizi var ama ilk derece mahkemesi kararıyla, Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin bu kadar hassas olduğu birisini orada ağırlıyor" dedi.

FETVALARI KILIÇDAROĞLU’NA SORSUNLAR

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı sistemini İslam'a aykırı olduğuna ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Şimdi ben bunu duyunca güldüm yani. Artık ben vatandaşlarımıza da buradan sesleniyorum, dini konularda fetva ihtiyacı olursa Diyanet İşleri Başkanımız yerine Sayın Kılıçdaroğlu’na sorsunlar, dini vukufiyetinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Kiminle istişare etti, kime sordu bilmiyorum ama kendi söylüyorsa kerameti kendinden menkul demektir. Yok birilerine soruyorsa, o kılavuzuna baksın, kılavuzunu değiştirsin. Bu sistem dini değerlerle değerlendirilecek bir sistem değil. Biz laik demokratik sistemi savunuyoruz, onlar da laikliği savunuyor. Ama şimdi bakıyorum Kılıçdaroğlu laikliği bir kenara bırakmış argümanlarını güçlendirmek için İslam’dan fetva veriyor. Neymiş istişare yok. Burada en geniş istişare var. 80 milyonla istişare yapılıyor."

MAHKEMELİK MESELE DEĞİL

Bozdağ, CHP'nin Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürmesine tepki gösterirken şöyle konuştu: "Anayasa Mahkemesi’ne konuyu götürmeleri takvimi dondurmaz, referandum takvimi işlemeye devam eder. CHP alışkanlık yaptı her sorunu mahkemeye taşıyıp, mahkemeye halletmeyi düşünüyor. Bu mesele mahkemelik bir mesele değil, mahkemenin çözeceği bir mesele hiç değil. Çünkü sistem değiştiriyorsun, kim değiştiriyor? Millet değiştiriyor. Milletin vekilleri sadece sistem değişikliği yapma konusunda milletin verdiği vekaletle aldığı iradeyi aldığı kararı millete götürüyor. ‘Sizin adınıza biz böyle bir karar aldık ne diyorsunuz?’ diye soracak. Millet ‘Evet doğru yapmışsınız ben de onay veriyorum’ dediğinde yürürlüğe girecek. ‘Hayır, yapmışsınız ama ben onay vermiyorum’ dediğinde de yürürlüğe girmeyecek. Peki niye halktan korkuyorsun, madem Cumhuriyet Halk Partisisin, halkçı bir partisin halkçılık senin temel esaslarından birisi neden halka gidilmesinden halkın kanaatinin sorulmasından endişe ediyorsun. Anlamak mümkün değil."

FETÖ İÇİN ABD'YE GİDEBİLİRİM

FETÖ'nün iade sürecini değerlendiren Bozdağ "Yeni Adalet Bakanı belli ama henüz daha başlamadı. Onay almadı. Yeni Adalet Bakanı başladıktan sonra sayın Adalet Bakanıyla da bu konuda görüşmelerimiz olacak. Gerekirse yeni bir ziyarette yaparız. Sayın Bakanı Türkiye’ye davet edeceğim. O göreve başladıktan sonra Türkiye'nin bu konuya verdiği önemi, Türkiye açısından ne anlam ifade ettiğini en üst düzeyde sayın Bakana ifade edeceğiz ve bu kişinin Türkiye'ye iadesinin iki ülke arasındaki ilişkilere ne kadar olumlu katkı sağlayacağını iade edilememesi durumunda Türkiye-ABD ilişkilerine vereceği zararı kendisiyle yüzyüze gerekirse konuşacağız" dedi.

Haber: Ümit KOZAN/ ANKARA, ()-