DHA ANKARA- Bakan Arslan, Başkentray'ın test sürüşünü gerçekleştirdi

Ankara'da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1 milyar 227 milyon liraya mal olan ve Kayaş-Sincan arasında inşa edilen Başkentray'ın test sürüşünü gerçekleştirdi. Bakan Arslan, "Hatlarla ilgili testler bitti. Nisan ayı ortası itibarıyla biz Başkentray’ı Ankaralılara ve misafirlerine sunmuş olacağız" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, Sincan ve Kayaş arasında hizmet veren banliyö tren hattı yeniden inşa edildi. 1 milyar 227 milyon liraya mal olan yeni hat, yaklaşık 21 ayda tamamlandı. Başkent'te şehir içi trafiğine nefes aldıracak proje günlük 520 bin yolcuya hizmet edecek. Ankara’da banliyö hattı ile yüksek hızlı ve konvansiyonel tren işletmeciliğini birbirinden ayıracak ve Sincan- Kayaş hattında metro standartlarında hizmet verecek olan Başkentray'ın test sürüşünü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan gerçekleştirdi. Bakan Arslan beraberinde TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, çok sayıda bürokrat ile birlikte test sürüşünü yaptı.



Eryaman Yüksek Hızlı Tren Garı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, ilk olarak banliyö hattının yaklaşık 20 ay kapalı olmasından dolayı Ankaralılardan özür diledi. Yaklaşık bir ay sonra Başkentray'ın metro standartlarında kullanılmaya başlanacağını söyleyen Bakan Arslan, "Eminiz ki hem bize hem emeği geçenlere dua edecekler. Hem de diyecekler ki 'Biz bu sıkıntıyı, bu konforu yaşamak için yaşamışız'. O yüzden Ankaralılar bir ay sonra Başkentray'ı, banliyö sistemini, metro standartlarında kullanıp memnun olacaklar. Elbette ki milletimizin memnuniyeti bizi de memnun ediyor" diye konuştu.



GÜNLÜK 520 BİN KİŞİYE HİZMET

Kayaş'tan Sincan'a yaklaşık 36 kilometre uzunluğundaki hat ile ilgili bilgiler veren Bakan Arslan, şunları söyledi: "Ne yazık ki özellikle yüklenicilerin birbirine karşı dava açması, işi mahkemeye götürmesi nedeniyle fili anlamda işe çok geç başladık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kamu İhale Kurumu ve kamu ihale sistemi ile ilgili süreçler daha hızlı yürümeli dediğimizde birileri tepki gösteriyor. Ama şu anki sistem gereği ihalelere teklif verenler birbirlerini mahkemeye götürüyorlar. Bizim de bir an önce millete hizmet etme konusundaki acelemiz yerine gelmiyor. İşler daha geç yapılmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla işe geç başlamak zorunda kaldık. Ancak gerek TCDD Genel Müdürlüğümüze gerek yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Yüksek hızlı trenler çalışırken yani hizmet altında bu tip bir işi yapmak ve Nisan ortasını düşünürseniz, yaklaşık 21 aylık periyotta böyle bir projeyi hizmete sunmak gerçekten bir başarıydı."

Bakan Arslan, test sürüşünün başarılı geçtiğini, herhangi bir ses, gürültü ve rahatsızlık vermeden kaliteli bir yolculuk yapabilme şansının bulunduğunu söyledi.



'ANKARAKART’I YOLCULARIMIZ BAŞKENTRAY’DA KULLANABİLECEK'

Banliyö treni deyince vatandaşın aklına şehir içinde hizmet veren metrolara göre standardı daha düşük olan trenlerin geldiğini belirten Arslan, "Fakat banliyö, ana hatta çalışan, şehir içi yolcu taşıyan, şehir veya şehrin yakınlarına ve mekanlara yolcu taşıyan sistemin adıdır. Bu sebeple Başkentray'a metro diyemiyoruz. Yolcularımız bilmeli ki metro standartlarında Nisan ortası itibarıyla onlara hizmet vermeye başlayacağız. Başkentray Yenişehir'de Kızılay metrosu ile entegre olacak. Ankaray metro sistemiyle de entegre olacak. Ankara genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan ve ortak ödeme sistemi olan Ankarakart'ı yolcularımız Başkentray'da kullanabilecek" diye konuştu.



'BÜTÜN İSTASYONLARIMIZ ENGELSİZ HALE GETİRİLDİ'

Ankara'daki Merkez Yüksek Hızlı Tren Garı'nın yanı sıra Sincan, Lale, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Mamak ve Kayaş istasyonlarında da hem kafe hem de ticari alanların yer alacağını kaydeden Bakan Arslan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Eryaman 2 yüksek hızlı tren hattı 2'de, banliyö hattı olduğu gibi aç-kapa ile yaptığımız altından geçen ana hat trenlerine hizmet veren, Ankara’dan gelen ve burada itibaren Güney’e geçen aç-kapa tüneli ile bu istasyonun altından geçmiş olacaklar. 11 adet karayolu alt geçidi yaptık. Bunlar geçmişte şu anki karayolları standardına uygun değildi. Biz bunları uluslararası gereği olan standartlara kavuşturmuş olduk. Yaptığımız bütün işlerde olduğu gibi 23 istasyonumuzu hem yürüyen merdivenlerle hem de klasik merdivenlerle donattık. Bütün engellilere hizmet edebilecek şekilde bütün istasyonlarımız engelsiz hale getirildi. Her vagonda engelli koltuğumuz var. Bu istasyon 15 Mart’ta açıldığında, yüksek hızlı trenlerimiz 2 hattı kullanabilir hale geldiğinde yaz tarifesine geçmiş olacağız. Günde 44 tren seti çalıştırıyorken 52 sete çıkarmış olacağız. Hatlarla ilgili testler bitti. Nisan ayı ortası itibarıyla biz Başkentray’ı Ankaralılara ve misafirlerine sunmuş olacağız."



Görüntü dökümü:

-Başkentray'dan görüntü

-Bakanın test sürüşü

-Bakan Arslan'ın açıklaması

-Detay

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-