DHA ANKARA - Bakan Akdağ'dan 'açık oy' iddialarına yanıt: Oyumuzu kırk defa açık etmişiz, gizlenecek bir şey mi var? (2)

"AYNISINI YAPSALAR YİNE AYNI TEPKİYİ GÖSTERİRDİM"

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Anayasa değişiklik teklifine ilişkin oylamada, açık oy kullandığına yönelik iddialar hakkında "Bu ülkede hukuk var. Eğer ben yanlış bir şey yapmışsam bir suç işlemişsem, onlar suç diyorlar, sen misin savcı ya da hakim kardeşim? Oyumuzu kırk defa açık etmişiz. Gizlenecek bir şey mi var? Evet, 'evet' oyu veriyorum" dedi.

Kendisini kamerayla çeken CHP'li milletvekillerine de tepki gösteren Bakan Akdağ, "CHP'li milletvekillerine ne oluyor da gelip, gözümüzün içine kadar kamera sokma hakkını buluyorlar kendilerinde? Ben de tepkisini gösteren milletvekillerinden birisiydim. Yine aynısını yapsalar yine aynı tepkiyi gösterirdim" diye konuştu.



TERMAL KAMERALI YENİ HELİKOPTERLER GELİYOR

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ankara'daki The Green Park Hotel'de yapılan 2016 yılı değerlendirme toplantısında, sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. Akdağ, bakanlığın 2016 yılı değerlendirme toplantısında, geride bırakılan yılda yapılanları ve 2017 yılında yapılacak projeleri anlattı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin en büyük sağlık sorunları arasında şişmanlık, hareketsizlik ve sigara kullanımının bulunduğuna dikkat çeken Akdağ, "Bu sorunlar kalp damar hastalıklarına, inmelere ve şeker hastalığına neden oluyor. Örneğin şeker hastalığı Türkiye'de ikiye katlandı. Şuanda toplam 17 helikopter ambulans ve üç uçak ambulansımız var. Buna bir daha ekleyeceğiz. Bu yıl üç helikopter ambulans daha alacağız ve bunlarda termal kamera olacak. Böylece kazazedenin yerini belirleyebileceğiz. Bu helikopter ambulanslar yük taşıyabilecek. Kurtarma vinçleri olacak. Yere inmeden kazazede alınabilecek" dedi



İSTANBUL'A 53 YENİ 112 İSTASYONU

İstanbul'da 255 tane 112 istasyonu bulunduğunu hatırlatan Akdağ, "Bunlara 53 tane daha ekleyeceğiz. 53 mobil istasyonumuz da devreye girdi. Bunlar sürekli olarak hareket halinde olacaklar. İlk yardım eğitimleri artık parasız olacak. Böylece eğitim alan kişi sayısını bir milyondan iki milyona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



HALKIN YOĞUN OLDUĞU YERLERE KALP CİHAZI

Vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği alışveriş merkezleri gibi yerlere, otomatik çalışabilen kalp cihazı konulacağını açıklayan Bakan Akdağ, "Bu elektrikli cihazlar, kalbin durması ya da ritmin anormal hal alması durumunda kullanılıyor. Cihazlar yangın söndürme cihazları gibi monte edilecek. Gereksiz antibiyotik kullanımını engellemek için de ciddi bir program başlatıyoruz. Doktorlara beta tespit çubuğu verilecek. Böylece vatandaş bekletilmeden 5 dakika içinde beta virüsü olup olmadığı tespit edilecek" dedi.



3 BİN 500 KİŞİYE BİR AİLE HEKİMİ DÜŞÜYOR

Türkiye'de 3 bin 500 kişiye, 1 aile hekimi düştüğünü dile getiren Akdağ, aile hekimliğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu yıl bu rakamı 3 bine, 2023'te ise iki bine düşürmeyi hedefliyoruz. Maalesef Avrupa'ya göre doktor sayısı en az olan ülkelerden biriyiz. Bu sayı mutlaka artırılmalı. 4 yeni aile hekimliği birimi açacağız. Aile hekimleri artık anne bebek sağlığına odaklanmanın yanı sıra, tansiyon, şeker, kronik akciğer hastalıkları takibi, şişmanlık ve sigarayı bıraktırma konusunda da çalışacaklar. Yeni Sağlıklı Yaşam Merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde diyetisyenden beden eğitimi öğretmenine, kronik hastalıkların yönetimi için hemşirelere kadar pek çok unsur olacak. Vatandaşa nasıl egzersiz yapılması gerektiğini öğreten egzersiz salonlarımız da yapılacak"

Bakan Akdağ, ayrıca 16 ilde 85 Göçmen Sağlığı Merkezi bulunduğunu belirterek, "Bu merkezlerin sayısını 500'e çıkaracağız. Böylece göçmenlerin sağlığı konusunda çok daha sürdürülebilir bir model geliştirmiş olacağız" dedi.



AKDAĞ: ŞİDDETİ KENDİME YAPILMIŞ SAYARIM

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına da değinen Sağlık Bakanı Akdağ, "Kim herhangi bir personele şiddet uygularsa bunu kendime yapılmış sayarım. Bu nedenle bu tür konuları bizzat takip edeceğim" açıklamasında bulundu.



6 BİN 315 KİŞİ MEMURİYETTEN ATILDI

Bakan Akdağ, FETÖ ile mücadele kapsamında, titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "FETÖ'ye üyelik nedeniyle 9 bin 673 personel açığa alındı. 6 bin 315 kişi memuriyet görevinden çıkarıldı. 2 bin 414 kişi göreve iade edildi. 944 personel hakkında çalışma devam ediyor" diye konuştu.



AKDAĞ: NE HAKLA GELDİN, BENİM VİDEOMU ÇEKİYORSUN?

Toplantıda açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Akdağ'a TBMM Genel Kurulu'ndaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde ilk akşam yaşanan 'açık oy' krizi soruldu. Bazı CHP'li milletvekillerinin kendisine yönelik açık oy kullandığını iddia ederek, suç işlediğine dair ithamları sorulan Bakan Akdağ, "Mümkün olsa da inşallah olabilir, yani gençsiniz yarın milletvekili olursunuz, o Genel Kurul'a girersiniz. Sizleri o ortama götürsek, yaşasınız. Oy kullanacaksınız. Ben yeni bir politikacı değilim. Defalarca anayasa oylamalarında oy kullandım. Nasıl kullanıldığını da hepimiz biliyoruz. Gidiyorsunuz orada bir kabin var. Önünde, içinde, neyse bir yerde koyuyorsunuz bir pulu içine, kapatıyorsunuz götürüp, atıyorsunuz. Meşhur bir fıkra var. Birisi bir pire ilacı satıyor. Alıyor, bir başkası kullanıyor. Bir faydası olmuyor pireye. Gelip diyor ki 'Arkadaş, hani bu kadar para verdim, pire ilacı aldım. Hiçbir faydası olmadı'. 'Nasıl kullandın?' diyor. 'Böyle sıktım' diyor. 'Olur mu, yakalayacaksın, gözüne sıkacaksın, ölecek' diyor. Aynen bu mantıkla gözünüzün içine kadar yaklaşmış orada bir milletvekili sizin kamerayla fotoğrafınızı çekmeye çalışıyor. Ben de açıkça 'Sen kim oluyorsun?' diyorum. Ne hakla geldin, benim burada videomu çekiyorsun? Orada bir yöntem var. İsimleri okunan insanlar, oylarını veriyorlar. Otur, senin de sıran geldiği zaman oyunu ver" diye konuştu.

"18 MADDENİN 18'İNE DE BEN 'EVET' OYU VERECEĞİM"

Anayasa değişikliğine ilişkin oylamada 'evet' oyu kullanmasının gizlenecek bir şey olmadığını belirten Akdağ, "Bu ülkede hukuk var. Eğer ben yanlış bir şey yapmışsam bir suç işlemişsem, onlar suç diyorlar, sen misin savcı ya da hakim kardeşim? Bu ülkenin Anayasa Mahkemesi var. Bu oylamalar Anayasa Mahkemesi'ne de gidiyor. Ayrıca biz 316 milletvekiliyle AK Partililer olarak zaten bu teklifi veren kişileriz. Oyumuzu kırk defa açık etmişiz. Gizlenecek bir şey mi var? Evet, 'evet' oyu veriyorum. Anayasa, şu imkanı veriyor. Oyunu sıkı sıkıya gizlemek isteyen kişiye, 'Bunu gizleyebilirsin' imkanı veriyor. Ben açık ediyorum zaten. Orada açık etsem ne fark eder, orada da etmiyoruz da. İmza vermişim. Dün söyledim, bugün de söylüyorum. Evet, 18 maddenin 18'ine de ben 'evet' oyu vereceğim. Bunlar yakışık almıyor ve ana muhalefet partisinin acizliğini gösteriyor" dedi.

CHP'Lİ VEKİLLERE TEPKİ: NE OLUYOR DA GÖZÜMÜZÜN İÇİNE KAMERA SOKMA HAKKINI BULUYORLAR KENDİLERİNDE?

Kendisini kamerayla çeken CHP'li milletvekillerine de tepki gösteren Sağlık Bakanı Akdağ, "Şundan korkuyorlar. Anayasa ile ilgili bir referandum yapılacak. Enteresandır, biz anayasayı Meclis'te yapıp, bitirmeyeceğiz. Yapmaya çalıştığımız milletin önüne bir anayasa teklifi ile gitmek. 18 maddelik bir anayasa teklifi, en aşağıya 2 aylık bir süre olur muhtemelen. Defalarca tartışılacak. Sonunda buna vatandaş karar verecek. CHP'li milletvekillerine ne oluyor da gelip, gözümüzün içine kadar kamera sokma hakkını buluyorlar kendilerinde? Ben de tepkisini gösteren milletvekillerinden birisiydim. Yine aynısını yapsalar yine aynı tepkiyi gösterirdim, açık söyleyeyim" açıklamasında bulundu.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: 'ŞAKA YAPTIM' YAZMIŞ

Güven Hastanesi'nde tedavisine devam edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu da sorulan Bakan Akdağ, şöyle konuştu: "Bu sabah yemek yemeye de başlamış. Çok başarılı bir damar ameliyatı geçirdi. Büyük damarlardan birinden ameliyat geçirdi. Bu ameliyatların ameliyat sonrası yoğun bakım dönemi var. Birkaç gün önce de küçük bir enfeksiyon geçirdi. Önemli bir riskten korunmak için de yoğun bakıma alındı. 2 gün önce yoğun bakıma alındığı ilk günün ertesinde, tahtaya çocuklarına bir yazı yazmış. Oğlu var Fatih. Şaka yaptım, diye yazı yazmış. Meclis Başkanı'mızın böyle bir özelliği de var. Durumu iyiye gidiyor. İnşallah yakın zamanda hastaneden çıkarmayı umut ediyoruz"



Görüntü Dökümü:

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-Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın açıklamaları

-CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in Bakan Akdağ'ı oy kullanırken çektiği görüntüler

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Tahsin GÜNER - Kamera: Muhammet BAYRAM / ANKARA, ()