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DHA ANKARA - Bahçeli, Ülkücü anneleriyle iftarda buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1980 döneminde hayatlarını kaybeden ülkücülerin anneleriyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Merkez Kadın Kolları Koordinatörlüğü tarafından her...

DHA ANKARA - Bahçeli, Ülkücü anneleriyle iftarda buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1980 döneminde hayatlarını kaybeden ülkücülerin anneleriyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Merkez Kadın Kolları Koordinatörlüğü tarafından her yıl düzenlenen, 'Şehit Aileleri İftar Programı'nın bu yıl Anneler Günü'nde yapıldığı kaydedildi. Genel Koordinatör, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın organizasyonunu yaptığı programa, 'özellikle 1980 döneminde şehit edilen ülkücü gençlerin anne, babaları, çocukları ve yakın akrabaları'nın davet edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
"MHP Lideri şehit anneleri ile aynı masada iftar açarken Nevin Taşlıçay'ın yanı sıra bazı divan üyeleri de geleneksel hale gelen iftara katıldılar. Şehit aileleri İftar programında, aralarında Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyinin Oktay Pehlivanoğlu'nun da bulunduğu yüzün üzerinde aile MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Salondan görüntüler
-Bahçeli'nin gelişi
-Bahçeli'nin vatandaşlarla sohbet etmesi
-Bahçeli'nin çocukları sevmesi
-Dua edilmesi
-Yemekten detaylar
Taşlıçay'ın konuşması
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: ANKARA()

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