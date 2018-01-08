DHA ANKARA- Bahçeli: MHP cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir (1) 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini belirterek, "MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. CHP'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Yenikapı diye başlayan bir ruhla hareketle anayasada, kamuoyunda halk oylamasında beraber hareket ettiğimiz bütün kurum ve kuralları ile uygulamasına öncülük ve önderlik yapan parti ile beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. Herhangi bir sebeple Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse o kendisinin bileceği iştir. Ama yeni ruh diye 7 Ağustos'ta başlatılan ruha MHP sadıktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği sohbet toplantısında gündemi değerlendirdi. Bahçeli, "Bir çok yanlış bilgi akışı var. Haksız değerlendirmeler var. 2018 yılı siyaseten çok haraketli olacaktır. Siyasi partilerde özellikle TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin kurultay süreci bu yıl içerisinde yaşanacaktır. Belki de 2018 yılının yarısına kadar süre içerisinde siyasi partiler büyük kurultaylarını tamamlayacaklardır" dedi.

"MHP OLARAK CUMHURBAŞKANIMIZLA İTTİFAK KONUSUNDA GÖRÜŞMEMİZ OLMAMIŞTIR"

İttifak tartışmalarıyla ilgili Bahçeli şöyle konuştu: "MHP olarak şu an Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır.

MHP, İTTİFAK OLAYI SÖZ KONUSU OLACAKSA BU YASAL OLMALIDIR

Ancak kamuoyunda tartışılan konular dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanının gündemine veya bizim gündemimize de düşmektedir. Onun için bu konuyu ileriki günlerde arzu ediliyorsa görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. Olmadığı takdirde biz inandığımız konular ürerinde görüşlerimizi tekrarlayarak Türkiye'nin istikrarlı bir ortama kavuşması açısından yükleneceğimiz sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde olabiliriz. 12 Eylül ara rejimi sonrası veyahut darbe sonrası Türkiye'nin yeniden siyasi yapılanma sürecine girdiği ortamda seçim mevzuatı üzerinde görüşmeler olmuş ve bazı kararlar oluşmuştur. 1991 yılında Refah Partisi, MHP ve Islahatçı Demokrasi Partisi ittifak oluşturmuşlardır. Bu yasal değildir, zorunlu bir ittifak olarak da nitelendirilmiştir. Seçimden Refah Partisi adıyla girildiği için seçim sonuçları onun adına yazılmıştır MHP ile Islahatçı Demokrasi Partisi'nin ne kadar oy aldığı belli değildir. Yüzde 16 küsur oy oranıyla TBMM'de temsil edilen partilerin oylarının ne olduğu belli olmadığı içindir ki Hazine yardımından mahrum kalmışlardır. Bu tecrübeyi yaşayan birisi olarak bir deneyimi yaşamış bir kişi olarak önümüzdeki yılları da gözönüne aldığımız takdirde MHP, ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır."

"MHP, CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI GÖSTERMEYECEKTİR"

MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini belirten Bahçeli, "MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. CHP'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Yenikapı diye başlayan bir ruhla hareketle anayasada, kamuoyunda halk oylamasında beraber hareket ettiğimiz bütün kurum ve kuralları ile uygulamasına öncülük ve önderlik yapan parti ile beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. Herhangi bir sebeple Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse o kendisinin bileceği iştir. Ama yeni ruh diye 7 Ağustos'ta başlatılan ruha MHP sadıktır" ifadelerini kullandı.



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-Bahçeli'nin konuşması

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Hakime TORUN / ANKARA ()

