DHA ANKARA - Bahçeli'den 'referandum' açıklaması: MHP isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi TBMM'de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'ten geçen anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, milletin TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle ilgili iradesini gösterip, hükmünü vermesinin ardından anayasa değişikliğinin herkes için bağlayıcı olacağını vurguladı. Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"On sekiz maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk tur oylaması 9 Ocak 2017'da başlayıp 15 Ocak 2017'da bitmiştir. Bahse konu kanun teklifinin ikinci turu ise 18 Ocak 2017'da başlayıp 21 Ocak 2017'de tamamlanmıştır. TBMM çok verimli, etkin ve yoğun bir dönem geçirmiştir. Milli iradeyi onurla temsil eden değerli milletvekili arkadaşlarım, geceli gündüzlü çalışmalarla üstlendikleri siyasi ve milli sorumluluğun gereğini yerine getirmişlerdir. TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliği ile ilgili kanunun Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra referandum yoluyla milletin önüne geleceği açık ve nettir. Her zaman olduğu gibi, bundan sonrası için de söz ve karar egemenliğin yegane sahibi olan büyük Türk milletinindir.

Aziz milletimiz TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle ilgili iradesini gösterip hükmünü verecek ve bu herkes için bağlayıcı olup kesinlik içerecektir. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi TBMM'de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır"

"DEMOKRASİ VE MİLLET MUHALİFLERİNİN MHP'Yİ KARALAMA TELAŞI BEYHUDE ÇABA"

Meclis Genel Kurulu'nda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerindeki tavırlarının, referandum sürecinde de devam edeceğini belirten MHP lideri Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Partimizi tutarsızlıkla suçlayanların, dün söylediklerimizle bugünkü ifade ve irademizin çeliştiğini ileri sürenlerin ne kadar yanıldıkları, ne denli art niyetli oldukları yakında tüm yönleriyle anlaşılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ne ilkelerinden, ne ülkülerinden, ne de ülkesinin emanetlerinden en ufak taviz ve dönüşü olmayan muazzam bir millet eseridir. Bunu anlamayan dar kafalıların, kriz ve kaosa yatırım yapan demokrasi ve millet muhaliflerinin MHP'yi karalama telaşı ve suçlama yarışı beyhude bir çaba olmaktan kurtulamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi devlet ve millet bekasını güçlendirmek, güvenceye almak, aynı zamanda milli uzlaşma ruhuyla sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla, yüklendiği tarihi görevi gönül huzuruyla ifa etmiş ve üstüne düşeni yapmıştır. Özellikle 9 Ocak'tan itibaren partimizin değerli milletvekillerinin olağanüstü bir mücadele azmi göstermeleri, her türlü tahrik ve iftiraya karşı sabır ve inançtan bir duvar örmeleri takdir edilecek bir vakarın ispatıdır. Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen, MHP milletvekilleri anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye'nin önünü açmışlardır. İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir. İftiharla söylemek isterim ki; Bildik mahfiller aracılığıyla, sosyal medya başta olmak üzere, her zemin ve sahada telkin ve tahrik altına alınmaya çalışılan milletvekillerimiz dava adamlığının ve dik duruşun ne demek olduğunu dosta düşmana ispatlamışlardır. Bu itibarla partimizin değerli milletvekillerine yürekten teşekkür ediyor, referanduma gidecek anayasa değişikliğinin milletimize, devletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını, yeni umutlar getirmesini, yepyeni ufuklar açmasını Rabbim'den niyaz ediyorum"

Haber: ANKARA, ()