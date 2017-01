DHA ANKARA: Bahçeli'den El Bab'ta şehit düşen 5 askere ilişkin açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabından bugün El Bab'ta şehit düşen 5 askere ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli," Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150. günündeyiz. Ve ne üzücü ki, El Bab'tan yine acı haberler geldi. 5 kahraman askerimiz maalesef şehit düştü. 9 kahramanımız ise yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum" dedi.



"HEPSİNİ BİRDEN TEBRİK EDİYOR, İYİ TATİLLER DİLİYORUM"

"Bugün milyonlarca öğrencimiz karnelerini alarak ara tatile başladılar. Hepsini birden tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum. Öğrenci velilerine ve saygıdeğer öğretmenlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum. Karnede zayıf varmış, notlar düşük ya da yüksekmiş, orasında değilim. Fırsat verilirse her Türk çocuğunun dünyayı titreteceğini biliyorum. Karne bugün kırıksa yarın tamir edilir. Önce kendine güvenen, milletine ve öz değerlerine bağlanmış inançlı ve ahlaklı nesiller yetişmelidir. Şahsen gelecekten çok ümitliyim. Pırıl pırıl evlatlarımızı görünce göğsüm kabarıyor, umutlarım kanatlanıyor, şevkim katlanıyor. Ne Mutlu Türküm diyene sözünü haykıran bir kişi de kalsa, orada medeniyet, millet, muzaffer bir ruh vardır. Eğitim bu şuuru vermelidir. Gözümde ve gönlümde bir Türk dünyaya bedeldir."

"20 OCAK AZERBAYCANLI GARDAŞLARIMIZ İÇİN KARANLIK VE ACI BİR TARİHTİR"

"20 Ocak 1990 Türk milleti ve bilhassa Azerbaycanlı gardaşlarımız için karanlık ve acı bir tarihtir. 20 Yanvar'da (Ocak) Türk'ün kanı akmıştır. 27 yıl önce, 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece Bakü'de cinayet ve şiddet düğmesine basılmış, Rus tankları soydaşlarımızın üzerine yürümüştür. Bağımsızlık sevdasını cesaretleriyle tutuşturup zulme meydan okuyan, esarete başkaldıran gardaşlarımız acımasızca hedef alınmıştır. Bakü sokakları ateşe boğulmuş, tankların palet gürültüleri mazlumların feryatlarını bastırmış, kin ve zalimlik volkan gibi patlamıştır. Sonuçta Dağlık Karabağ işgalini protesto etmek amacıyla toplanan, ancak saldırıya uğrayan soydaşlarımızdan 143'ü şehit, 611'i yaralanmıştır. Üç renkli bayraklarının altında hür ve bağımsız yaşama irade ve isteğiyle şehadete eren gardaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türklüğün yaşandığı her coğrafya bizim ilgi ve duyarlılık alanımızdadır. Azerbaycanlı soydaşlarımız Türk'tür, Türk milletinin vakur ve asil mensuplarıdır. Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemeyecek, dahası zedelenmesine hiçbir millet evladı izin vermeyecektir. Coğrafyalarımız ayrı, devletlerimiz farklı olabilir; ama biz aynı milletin, yürekleri bir atan evlatlarıyız. Ayrımız gayrımız yoktur. Bakü'de Mahnı, Ankara'da oyun havasıyız. Gence'de destan, Dumlupınar'da zaferiz. Hocalı'da gözyaşı, Kars'ta duayız. Bir yanımız Bahtiyar Vahapzade ise diğer yanımız Mehmet Akif Ersoy'dur. Bizim nezdimizde Karacaoğlan neyse Kurbani odur. Guba'da ses veren balaban, Hızı'da dile gelen Tar; Erzurum'da vuran davulun, İstanbul'da öten neyin ikiz kardeşidir. Mustafa Kemal ne kadar Türk ise, Mehmet Emin Resulzade, Haydar Aliyev, Ebulfez Elçibey de Türk'tür, Türk'ün iftihar listesinin zirveleridir. Azadlık kaderimiz, Turan ülkümüzdür."

