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DHA ANKARA- Bahçeli: Darbeyi püskürtmekte önemli rolü olan bayan gazetecinin şimdilerde suçlanması çelişki ve çarpıklıktır (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın '7 Eleştiriye 7 Yanıt' haberine ilişkin "15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesinde başarılı rolü olan bir bayan gazetecinin şimdilerde yaptığı...

DHA ANKARA- Bahçeli: Darbeyi püskürtmekte önemli rolü olan bayan gazetecinin şimdilerde suçlanması çelişki ve çarpıklıktır (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın '7 Eleştiriye 7 Yanıt' haberine ilişkin "15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesinde başarılı rolü olan bir bayan gazetecinin şimdilerde yaptığı haberden dolayı suçlanması tuhaf bir çelişki ve çarpıklıktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, isim vermeden Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinde başarılı bir rol üstlendiğini anımsatarak, Fırat'ın Hürriyet Gazetesi'nin 25 Şubat 2017 tarihli '7 Eleştiriye 7 Yanıt' manşetli haberinden dolayı suçlanmasının tuhaf bir çelişki ve çarpıklık olduğunu vurguladı.

Bahçeli "Buna göre son zamanlarda Genelkurmay Başkanı eve TSK ile ilgili bazı eleştirilere karargahın nasıl baktığı bunlara nasıl cevap verdiği ortaya çıkmıştır. Medya üzerinden başlatılan karalama kampanyası doğru mudur? " dedi

Görüntü Dökümü

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-Bahçeli'nin açıklamaları (CANLI VERİLİYOR)

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA ()

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