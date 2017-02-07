DHA ANKARA - Bahçeli: : Başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine 'evet' diyoruz (2) (Yeniden)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifine referandumda da 'evet' diyeceklerini açıklayarak "Niye 'evet' diyormuşuz. Size ne, size mi soracaktık? Biz başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine evet diyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin milli iradeyle tescil edileceğini ve ülkenin önünün açılacağını kaydederek şöyle konuştu:

"OSMANLI'NIN SON DÖNEM YÖNETİCİLERİ 600 YILLIK İMPARATORLUĞUN DAĞILACAĞINI BEKLEMİYORLARDI"

"İnsanlar yaşadıkça, toplumun ihtiyaçları değişip karmaşıklaştıkça, dahası insanlık değerleri geliştikçe anayasaların da değişmesi kaçınılmazdır. Elbette ki bizim Anayasamız da değişecektir. Demokrasi ile yönetilen her ülkenin bir anayasası vardır. Evrensel benzerlikler ülkelerin anayasalarını bazı hususlarda birbirine yaklaştırırken, toplumların milli özellikleri farklılıkları doğurmaktadır. Aslında bir demokratik toplumu yine demokratik olan bir diğerinden ayıran en önemli özellik de bu milli nitelikli ve kendine özgü yapı ve farklarda aranmalıdır. Aksi halde başka toplumları demokratik ve özgürlükçü yapan bir anayasanın, bir diğer toplumu ayrışmaya kadar götürmesi bilinen ve beklenen gelişmelerdendir. Yakın tarihimiz dayatmacı, kopyacı ve taklitçi özgürlük ve rejim hayranlarının bize özgü milli niteliklerimizi ihmallerinin sonucu, yabancı başkentlerden taşınan formüllerin bir ülkeyi nasıl felakete götürebileceğinin en belirgin misalidir. Elbette ki Osmanlı'nın çöküşündeki tek nedeni Tanzimat'ı ilan eden Mustafa Reşit Paşa'da, Avrupa ile işbirliğine açık Mithat Paşa'da ve hatta sömürgecilerle el ele veren Damat Ferit Paşa'da arayamayız. Ancak bu çözülmenin bir süreç içinde gerçekleştiğini; Yaklaşık yetmiş sene içinde batılı dayatmalara teslim olan elitlerin, tatta bu dayatmaları bir sevda olarak yorumlayan idarecilerin, yabancılarla işbirliği yapılmasını bir ideoloji haline getiren aydınların kusurunun ve körlüğünün eseri olduğunu da söyleyebiliriz. Ama biz her ihtimali değerlendirmek zorundayız. Nitekim öyle de yapıyoruz. Osmanlı'nın son dönem yöneticileri, yaptıkları veya yapamadıklarıyla altı yüzyıllık koca bir imparatorluğun dağılacağını, etnik kimliklerin dirileceğini, kaynakların sömürüleceğini ve yüzyıl içinde toplumların birer birer ayrılarak, devleti Anadolu'ya hapsedeceğini istemiyorlar ve hatta beklemiyorlardı."

"NİYE 'EVET' DİYORMUŞUZ? SİZE NE?"

MHP'nin anayasa değişikliği teklifine destek vermesinin bazı çevreler tarafından eleştirilmesine sert çıkan Bahçeli şöyle devam etti: "Ne tuhaf ve hazindir ki, bugünkü malum şer ve kriz ittifakı emel ve hedef birliği etmiş ve anayasa değişikliği konusundaki tutumumuzu eleştiriyor. 11 Ekim 2016'dan bu tarafa sadece bize vuruyorlar, bizi çekiştirip bizi eleştiriyorlar. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, Türkiye Komünist Partisi, eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, fitne çağcılar, Cumhuriyetten geçinen fesat yuvaları, kendilerine milliyetçi diyen dar ve güdük bir grup ağız birliği etmişçesine MHP'ye bindiriyor, MHP'ye saldırıyor. Niye evet diyormuşuz. Biz de diyoruz ki, size ne, size mi soracaktık? Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz. Ne yani, izin ve icazeti sizden mi alacaktık? Başkanlık sistemine neden tamam demişiz. Bu iftiraya cevap yetiştirmeye niyetlenmek bile zaman israfıdır. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl olurda peşine takılıyormuşuz. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya'nın yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır. Dün söylediklerimizle bugünküleri arasındaki çelişkileri görmüyormuşuz. Aslında bu isnat sahipleri çelişkiler içinde bocaladıklarını yine kendileri fark etmiyor, bir de yüzsüzce tezvirat yapıyorlar. Elbette aleyhimize kurulan karanlık kampanyaya düzeneğine temel teşkil eden bu sorgulama ve yargılama listesi uzayıp gitmektedir.Herkes MHP'deki sözde kaynamaya yorum getirmektedir. Neymiş, partimize oy verenlerin üçte biri hayır, üçte biri evet, üçte biri de kararsızmış. Kameraların karşısına geçen ne idüğü belirsiz yarım uzmanlar, gazete köşelerinden ahkâm kesen kalem yobazları partimiz hakkında hüküm verirken, partililerimizin ne yapacağını konuşmaktadır. Bugün ekran ekran gezerek MHP bilirkişisi olmaya soyunanların, dün karşımızda hıyanet kusanlar olduğunu biz gayet iyi biliriz. Neden başka hiçbir konuda bizleri önemsemiyorken, konu anayasa değişikliğiyle ilgili kararımıza gelince birden bire bizim gibi görünmeye çalıştıklarını da gözden kaçırmaz, aklımızdan çıkarmayız."

"PERİNÇEK VE ERDOĞAN ARASINDA TERCİH HAKKIMIZ OLURSA SAYIN ERDOĞAN'I TERCİH EDECEĞİMİZİ HERKES BİLMELİ"

Bahçeli, MHP'nin devlet ve millet için sorumluluk altına girdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Dün halklara özgürlük diyerek, orak çekiçle poz vererek ülkücülere kurşun sıkan, pusu kuran Perinçgiller; şimdi kalkmışlar neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. Bu ne arsızlık, bu ne densizlik, bu ne ahlaksızlıktır? 48 yılımızın hiçbir diliminde olmamak şöyle dursun, en ağır hakaret ve saldırılarla üzerimize gelenler, sanki hidayete ermiş gibi, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in ne yapacağını haykırmaktadır. Anayasa değişikliğine evet diyoruz ya, sıkıntıları, açmazları, ağrı ve sancıları bundandır. Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da; millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz."

"KARARIMIZIN ALTINDA YATAN 3 KRİTİK DÖNEMEÇ VAR"

Bahçeli, MHP'nin anayasa değişikliği teklifine destek verme kararının altında 3 kritik dönemeç bulunduğunu anımsatarak şunları söyledi: "Milliyetçi Hareket Partisi, dünkü sözlerini çiğnememiş, inkar etmemiştir. Konuşmamın başından beri vurguladığım beka meselesi için, ki birileri için beka bir vadinin adı olabilir, inisiyatif üstlendik, devlet ve milletin geleceği için sorumluluk altına girdik. Bu kararımızın altında yatan üç kritik dönemeç vardır. İlk olarak, 21 Ekim 2007 tarihinde anayasa değişikliği referandumuyla Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine karar verilmesidir. Bu yolu açanlar 367 tıkacının fail ve fanatik tetikçileridir. Buna neden olanlar TBMM'de Cumhurbaşkanının seçilmesine direnip ülkeyi erken seçime götüren CHP'nin başını çektiği kaos çetesidir. Ve o tarihlerde TBMM'deki tıkanmışlığı açan, demokrasinin çarkını döndüren de Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Bu tarihi duruş ve irademizden dolayı bizi eleştirenlerin alayı birden bugün yine karşımızdadır. İkinci olarak, 10 Ağustos 2014'de yapılan Cumhurbaşkanı seçimidir. İlk kez bir Cumhurbaşkanı millet tarafından doğrudan doğruya belirlenmiş, yeni ve zorlu bir dönemin rotası çizilmiştir. Ve ne kadar itiraz edip ne denli karşı çıksak da, siyasi güç ilişkisinden doğan fiili durum ülke yönetimini tepeden tırnağa sarsmış ve sarmıştır. Sayın Erdoğan, bizatihi ve aracısız millet tarafından seçildiğinden hareketle, alışılmış ve sembolik bir Cumhurbaşkanı olmayacağını defalarca dile getirmiştir. Bu durum yeni şartları ve farklı bir yönetim yapısını meydana çıkarmıştır. Her fırsatta Cumhurbaşkanının anayasal sınırlarından taşmaması gerektiğini vurgulamamız herhangi bir cevap bulmamış, Türkiye adı konmamış, yani fiilen uygulanan partili Cumhurbaşkanlığı sistemine zoraki de olsa dümen kırmıştır. Kaldı ki, Sayın Cumhurbaşkanı sistemin fiilen değiştiğini 14 Ağustos 2015 tarihinde Rize'de ilan etmiştir. Üçüncü ve en önemlisi olarak, 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının toplumsal ve siyasal alana yüklediği mecburi durum muhasebesi ve tarihi sorumluluklardır. FETÖ darbe teşebbüsü milattır; tavrımız, tarzımız, siyasetimizin üslup ve mesajları bu ihanetin öncesi ve sonrasıyla elbette aynı olmayacaktır. 15 Temmuz bize göstermiştir ki, anlamsız tartışma, söz düellosu, sert kutuplaşma bitmeli; siyaset milli ülkü ve hedeflerde buluşmalıdır. Demem odur ki, Türk devletinin tarihi ve ebedi sürekliliği milli uzlaşma, anlaşma, ittifak ve kucaklaşmaya bağlıdır. Biz parti olarak, küçük hesapların ardına takılıp, büyük hesapların oyuncağı olmayacağız. Önce, oyunu yukarıdan, kaynağından, yedi düvelin bitmeyen hesaplarından bozacağız.Küresel güçlerin bölgemizdeki kanlı tezgahlarını milletle dayanışma halinde, devletle birlikte olarak dağıtacağız. Milliyetçi Hareket Partili olmanın tarihi sorumluluğu da buradadır."

"BAŞKANLIĞA DEĞİL CUMHURBAŞKANI HÜKÜMET SİSTEMİNE EVET DİYORUZ"

Referandumda milletin sesini duyarak 'Evet' diyeceklerini bildiren Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü: "İçine haklı ve masum gelişmeler olarak sinsice yerleştirilmiş hilelere takılmayacak, hayırsızların, hayır kuşağında buluşmuş Türkiye muhaliflerinin dedikodularını çürümeye bırakacağız ve Evet diyeceğiz. Mekruh ile mubahın bir arada olmayacağını idrak edip, Evet diyeceğiz. Zemzem ile zehri birleştirip altın kasede içirmeye çalışanların Cumhuriyet elden gidiyor, diktatörlük geliyor gürültülerine bakmayacak, Evet diyeceğiz. Sandıkta milli beka için Evet mührünü vuracağız. Biz başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine Evet diyoruz. Biz Türkiye'nin diriliş ve toparlanmasına Evet diyoruz. Biz Türk ve Türkiye düşmanlarının bozgunu için Evet diyoruz. Rejim değişikliği diye kızılca kıyameti koparan CHP ve yanında hizalanmış terör ve bölücülük konsorsiyumunun yalanlarını boşa çıkarıp sistemsel yenilenme için güçlü bir Evet diyoruz. Milletimizin kararından korkup fildişi kulelerinden Türkiye'ye ayar vermeye kalkışan kiralık gazeteci ve aydınlara hadlerini bildirip Evet diyeceğiz. Lafa gelince millete büyük, aziz, kahraman; icraata gelince bidon kafalı, göbeğini kaşıyanlar, makarnacılar diyen nankörleri sandığa gömmek için Evet diyeceğiz. Bizim gönlümüzde evet veya hayır iradesine sahip her vatan evladı değerli, yeri dolmaz, bir ve eşittir. Ve hepsinin kararına sonsuz hürmetimiz vardır. Diyoruz ki; devlet, millet, cumhuriyet görüşümüz Evet. Biz şahsa değil, sistemin bakiliğine evet diyoruz. Biz bir partiye, ideolojiye, bir kesim ve düşünceye değil Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve kurtuluş yıllarının anısına ve adına evet diyoruz. Evet dedik, Çanakkale'de doğrulduk; yine evet deyip Ankara'dan geleceğe koşacağız. Evet dedik, Sakarya ve Dumlupınar'da ayağa kalktık, yine evet deyip bölücü, yıkıcı düşmanlara, tüm terör örgütlerine ortak bir mücadele azmi ve iradesiyle dünyayı dar edeceğiz. Biz milletimizin kararına güveniyoruz, en doğrusu neyse yapacağını biliyoruz."

"CHP ZİHNİYETİ MİLLETTEN BİR KEZA DAHA ŞAMARI YİYECEKTİR"

Anayasa değişikliği teklifine destek vermeyen CHP zihniyetinin milletten bir kez daha şamar yiyeceğini ifade eden Bahçeli şöyle dedi: "Biliniz ki, Cumhuriyetimiz daha sağlam temellere oturacaktır. Türkiye'yi Alman Başbakanı'na şikayet etme küstahlığını gösteren CHP zihniyeti milletten bir kez daha şamarı yiyecek, yakın hısmı HDP'yle birlikte rüzgar ekerken fırtınayla karşılaşıp sandığın dibine tortu gibi çökecektir. Evetle Türkiye kazanacak, millet kazançlı çıkacak, Türklüğün gurur ve şuuru, İslam'ın ahlak ve fazileti yeni bir ruhla Türkiye'nin prangalarını sökecektir. PKK hayır diyormuş, varsın desin, bunu kendilerini Türk milliyetçisi sanan, yine toplanıp toplanıp dağılan, tutunacak demir parmaklık arayan, aslında dalından kopmuş kurumuş yaprak gibi savrulan zavallılar düşünsün. Milliyetçi-Ülkücü Hareket gönüldaşlarıyla, sevdalılarıyla, ülküdaşlarıyla, oy veren vermeyen milyonlarca kardeşiyle bir ve beraberdir, bunu karartmaya hiçbir çapsız ve çamur zihniyetin ömrü yetmeyecektir. FETÖ'cülerin, bunların kuklalarının entrika ve algı oyunları tutmayacaktır. Millete sırt dönen, milletten ödü patlayan, milleti hasolar memolar şeklinde gören, adında halk olup halkla hiçbir bağı olmayanlar Türkiye'nin gücü karşısında şok olacaklar, referandum sonrası kaçacak delik arayacaklardır. Millet hakim ve hakem, biz ise hadimiz. “Ne Mutlu Türküm Diyeneö sözümüz milletimizin tercümanı ve tarihe geçmiş milli beyanı ve beka duruşudur. Tekrar söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti adıyla ve üniter devlet çatısı altında, Türk milleti kimliği ile beraberce yaşayabilmemizin asgari kuralları 29 Ekim 1923 tarihinde Atatürk ve kurucu kahramanlar tarafından konulmuştur. Başkentimizin Ankara, dilimizin Türkçe, bayrağımızın ay yıldızlı al bayrak, milli marşımızın İstiklal Marşı olduğu belirlenmiş ve Anayasamız tarafından da güvence altına alınmıştır. Bundan geri dönüş yoktur. Anayasanın ilk dört maddesi üzerinde kim ya da kimlerin hasmane hesabı varsa önce bizi aşmak, bizim bedenlerimizi berhava etmek durumundadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi hak ve hukukuna can pahasına sahip çıkacaktır. Türkiye Devleti bir Cumhuriyet olup ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Türk milleti tarihi ve kültürel kökleri itibariyle ayrılık kabul etmeyen bir cevherdir. Bunlar, bizim varlık ve yaşama nedenlerimizdir, bu kutlu siyasi hareketin kırmızı çizgileridir."

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-Bahçeli'nin konuşması

Haber: Ümit KOZAN - Nursima KESKİN / ANKARA ()

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