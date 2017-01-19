DHA ANKARA - Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi (3)

KADIN VEKİLLER SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİ

Ak Partili ve HDP'li kadın milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda konuşma yapılan kürsüye kendisini kelepçeleyen bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın etrafını sardı. Ak Partili kadın milletvekilleri Nazlıaka’nın kelepçesini açmak isteyince, kavga çıktı. Ak Parti ve HDP’li kadın milletvekilleri saç saça, baş başa kavga etti. CHP’li Şafak Pavey kavga sırasında yere düştü. HDP’li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da göğısüne aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Buldan, Genel Kurul salonuna giren sağlık çalışanı ve partisinin milletvekilleri tarafından dışarı çıkarıldı. Kadın milletvekillerinin kavgasını Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve bazı erkek milletvekilleri ayırmaya çalıştı. Mikrofonun sökülerek kelepçenin açılması ve Aylin Nazlıaka’nın Genel Kurul Salonu'ndan çıkarılmasını Ak Partili milletvekilleri alkışladı. HDP’li Meral Danış Beştaş ise Pervin Buldan’ın Ak Partili Gökçen Enç tarafından darp edildiğini savundu.

'KENDİMİ KÜRSÜYE KELEPÇELEYEREK TOPLUMA MESAJ VERMEK İSTEDİM'

Kavganın ardından Aylin Nazlıaka, parlamentoda basın toplantısı düzenledi. Bileğinin incindiğini belirten Nazlıaka özetle şunları söyledi:

“Bugünkü demokratik hakkımı kullanırken bana destek olan tüm vekillere teşekkür ediyorum. Her birine yürekleri için minnet duygularımı iletiyorum. Revirde olan Pervin Buldan ve Şafak Pavey’e, Gökçen Enç tarafından saçlarının koparıldığını öğrendiğim Burcu Çelik Özkan Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün 8’inci madde oylanacaktı. Oldukça kritik bir maddeydi. Her iki önerge sonrasında konuşma tamamlandıktan sonra kendimi Meclis kürsüsüne kelepçelemek kaydıyla topluma bir mesaj vermek istedim. Bu Meclis'e vurulan kelepçeyi de temsil ediyor. Meclis'in kapısına zincir vurulmuş, biz kendimize zincir vurmuşuz çok mu değerli."

NAZLIAKA: AKP’NİN KADIN MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADIM

Yaptığı eylemle iki amacının olduğunu söyleyen Nazlıaka, “Birisi eylem hakkımı kullanarak MHP milletvekillerine seslenmekti. Son dönemlerde MHP seçmeni tarafından ciddi telefonlar ve e-postalar ve sosyal medya mesajları alıyorum. Cumhuriyetin altına dinamit koyan yasaya MHP’nin evet demesine gönlümüz razı olmuyor. Sözüm ‘hayır’ değil ‘evet’ diyecek olan vekilleredir. Onun için kürsüden başta Bahçeli olmak üzere tüm MHP’lilere seslendim. Onlara tarihimizi hatırlatmaya çalıştım. Sayın Bahçeli ile göz göze gelerek bunu ifade ettim. İçinde bulunduğumuz süreç kritik bir süreç. Yaptığım, samimi bir eylem, demokratik bir haktı. Sonuna kadar devam ettirmek konusunda kararlıydım. Hem zihinsel, hem bedensel olarak uzun saatler sürebilir diyerek tedbirli davrandım. AKP’nin kadın vekilleri tarafından saldırıya uğradım. Kollarım arkadan tutuldu ve çekiştirdiler. İlknur İnceöz’ün getirmiş olduğu tornavida ile kelepçeyi açmayı denemesi, sonra mikrofonları bir arada tutan bağlantıları sökmesiyle bileklerim serbest kalmış oldu. Amaç hasıl olmuştur. Hep birlikte cumhuriyet ve Meclis'e kelepçe vuracak olan bu yasaya hayır demeliyiz."

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Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ ANKARA,()