DHA ANKARA-  Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Beştepe'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA ()
29 Mart 2018 Perşembe 12:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
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