DHA ANKARA- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
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-Karşılamadan genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Görüntü dökümü -Karşılamadan genel ve detaylar ANKARA ()
25 Nisan 2018 Çarşamba 12:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
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-Karşılamadan genel ve detaylar
ANKARA ()
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