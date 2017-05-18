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DHA ANKARA- Avukatlara Bylock operasyonu

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, aralarında kurum avukatlarının da olduğu 22 avukat ile 3 katip hakkında gözaltı kararı aldı. Yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına...

DHA ANKARA- Avukatlara Bylock operasyonu

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, aralarında kurum avukatlarının da olduğu 22 avukat ile 3 katip hakkında gözaltı kararı aldı. Yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şüphelilerden S.E.'nin Türkiye Barolar Birliği eski çalışanı olduğu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 22'si avukat, 1'i eski Türkiye Barolar Birliği çalışanı, 2'si avukat katibi olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen bazı avukatların kurum, çoğunun ise serbest avukat olduğu belirtildi. Yapılan operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığı firari olan 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()

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