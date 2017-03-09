DHA ANKARA- ASELSAN'na FETÖ operasyonu

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ASELSAN'da düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında yakalama kararı çıkarttığı 84 kişiye yönelik sabah saatlerinde 4 ilde operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiası haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden 43'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında görevden uzaklaştırılan kişiler ve halen görevde bulunanların olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları operasyonların sürdüğünü belirtti.
Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()