DHA ANKARA- Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından işçi - işveren çözüm sürecini konu alan kamu spotu

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan işçi - işveren çözüm sürecini konu alan kamu spotu RTÜK tarafından onaylanarak yayınlandı.
Görüntü dökümü
-Kamu spotundan genel ve detaylar
ANKARA ()
Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan işçi - işveren çözüm sürecini konu alan kamu spotu RTÜK tarafından onaylanarak yayınlandı. Görüntü dökümü -Kamu spotundan...
27 Aralık 2017 Çarşamba 16:37
Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan işçi - işveren çözüm sürecini konu alan kamu spotu RTÜK tarafından onaylanarak yayınlandı.
Görüntü dökümü
-Kamu spotundan genel ve detaylar
ANKARA ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:33
|08:20
|13:15
|15:35
|17:53
|19:27
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