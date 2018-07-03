DHA ANKARA - Ankara’ya acı haber düştü

ERZİNCAN’da görev yaptığı birlikteki makam odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol’un (36) acı haberi Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki ailesine ulaştı.

Erzincan’a bağlı Refahiye ilçesi Gümüşakar Karakolu'nda görev yapan karakol komutanı Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol, odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Şehit Bol’un acı haberi Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki baba evine bugün gece saatlerinde ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Reşat Bol ve diğer aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bekar olan Üstçavuş Bol’un evinin bulunduğu köy meydanına Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haber üzerine taziye ziyareti için köy sakinlerinin akınına uğradı. Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci de taziyeye gelerek aileye başsağlığı diledi. Bol’un cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından Yukarıpelit Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

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Haber: Kemal ÇELEN/BEYPAZARI(Ankara),()