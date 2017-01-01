Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Ortaköy'de, olay yerinde son durum: CANLI
Ortaköy'den, olay yerinden son durum:...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de: 39 kişi öldü, 15'i yabancı
Ortaköy saldırısında ölen 39 kişinin...
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Bozdağ'dan patlama açıklaması

DHA ANKARA - Ankaralılar yeni yılı Kuğulu Park'ta karşıladı

 ANKARA'da çok sayıda vatandaş, yeni yılı Kuğulu Park'ta ve Tunalı Caddesi'nde karşıladı. Yeni yılı sokakta karşılamak isteyen Ankaralıların adresi Kuğulu Park ve Tunalı Caddesi oldu. Renkli görüntülerin de yaşandığı Kuğulu...

DHA ANKARA - Ankaralılar yeni yılı Kuğulu Park'ta karşıladı

 ANKARA'da çok sayıda vatandaş, yeni yılı Kuğulu Park'ta ve Tunalı Caddesi'nde karşıladı. Yeni yılı sokakta karşılamak isteyen Ankaralıların adresi Kuğulu Park ve Tunalı Caddesi oldu. Renkli görüntülerin de yaşandığı Kuğulu Park'ta vatandaşlar, kar topu oynayarak, dilek balonları uçurdu. Kendi aralarında eğlenen gençler ise trafiğe kapatılan Tunalı Hilmi Caddesi'nde oyun havaları eşliğinde oynadı. Öte yandan yılbaşı önlemleri kapsamında görev alan köpekli polisler, çocukların ilgisini çekti.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Kuğulu Park ve Tunalı Caddesi'nden görüntüler

-Oyun havası oynayan gençler

-Dilek balonu uçuran vatandaşlar

-Köpekli polislerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Tahsin GÜNER / ANKARA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55