Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kadıköy İlçe Emniyet eski Müdürü'nün gözaltına alınmasıyla ilgili emniyetten açıklama
Emniyet eski müdürü gözaltında
Afrin’in 4 köyü daha teröristlerden temizlendi
Afrin’in 4 köyü daha teröristlerden...
Zeytin Dalı Harekatı'dan 1528 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı Harekatı'da kaç terörist...
Sürücüler dikkat... İstanbul'da EDS ceza yazmaya başladı
İstanbul'da EDS ceza yazmaya başladı

DHA ANKARA - Ankara’da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Çubuk-Ankara Karayolu Yenice Mahallesi Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Çubuk’tan Ankara istikametine giden Adem Demir idaresindeki...

DHA ANKARA - Ankara’da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çubuk-Ankara Karayolu Yenice Mahallesi Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Çubuk’tan Ankara istikametine giden Adem Demir idaresindeki 06 FB 1193 plakalı TIR’a aynı istikamette giden Halil İbrahim Yaz yönetimindeki 06 YA 9984 plakalı hafif ticari otomobil arkadan çarptı. Kazada, sürücü Halil İbrahim Yaz, Canan Yaz, Satın Nur Işık, Nilda Nur Işık hayatını kaybederken, İsa Emir Işık ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı, İsa Emir Işık, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
-Kaza yerinde görüntü
-Kaza yapa araçlardan görüntü
-Jandarma ve sağlık görevlileri müdahale ederken görüntü

Haber:Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara) ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314