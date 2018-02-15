DHA ANKARA - Ankara’da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çubuk-Ankara Karayolu Yenice Mahallesi Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Çubuk’tan Ankara istikametine giden Adem Demir idaresindeki 06 FB 1193 plakalı TIR’a aynı istikamette giden Halil İbrahim Yaz yönetimindeki 06 YA 9984 plakalı hafif ticari otomobil arkadan çarptı. Kazada, sürücü Halil İbrahim Yaz, Canan Yaz, Satın Nur Işık, Nilda Nur Işık hayatını kaybederken, İsa Emir Işık ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı, İsa Emir Işık, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinde görüntü

-Kaza yapa araçlardan görüntü

-Jandarma ve sağlık görevlileri müdahale ederken görüntü

Haber:Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara) ()