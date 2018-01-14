DHA  ANKARA -  Ankara’da kar yağışı başladı

ANKARA’nın Ayaş ilçesinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde Ayaş ilçesi Ayaşbeli ve Atderesi mevkilerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla ilçenin en yüksek mevkilerinde kar küreme ve yol tuzlama çalışması başlatırken tedbirsiz yola çıkan bazı araçların yolda kaldığı gözlendi.

Bu arada Ankara’nın Dikmen semtinde de öğle saatlerinde karla karışık yağmur yağışı başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_Ayaşbeli ve atderesi mevkilerinde etkili yağan kar yağışı görüntüleri

Haber-Kamera: Kemal ÇELEN/AYAŞ, (Ankara) ()-