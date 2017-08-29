DHA ANKARA- Ankara'ya dev Türk Bayrağı

Drone görüntüleri

ANKARA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü kapsamında, başkentin birçok yerinden görülebilecek 2 bin 400 metrekarelik dev Türk Bayrağı 30 katlı yüksek evler bloğına asıldı.

Başkentte, özel bir firma tarafından 15 gün boyunca gece gündüz çalışılarak 3 metre 20 santimetrelik parçaların bir araya getirilmesiyle 2 bin 400 metrekarelik dev Türk bayrağı oluşturuldu. Yaklaşık 300 kilo ağırlığında olan görkemli Türk Bayrağı 30 katlı İncekLoftYüksek Evler bloğuna asılması için yaklaşık 30 kişilik profesyonel ekipler yoğun mesai harcadılar. Halat yardımıyla uzun uğraşlar sonrası başkentin birçok yerinden görülebilecek olan dev Türk Bayrağının asımı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren firma yetkilisi Fulya Kilislioğlu, "Ankara'nın en büyük Türk Bayrağını asıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Türk Bayrağımız yaklaşık 15 günde geceli gündüzlü bir çalışma sonrası ortaya çıktı. Küçük küçük parçaların birleştirilmesiyle oluştu. Yaklaşık ağırlığı 300 kilogram. Dolayısıyla bunun asılması için profesyonel ekipler çalıştılar. Dev Türk Bayrağı Ankara'nın bir çok yerinden görülebilecek" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Drone görüntüleri

-Bayrağın asılması

-Fulya Kilislioğlu ile röp.

Haber - Kamera : ANKARA ()