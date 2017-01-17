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DHA ANKARA- Ankara Valiliği'nden patlamaya ilişkin açıklama

Ankara Valiliği Çankaya ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Valilikten patlamaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:" İlimiz Çankaya İlçesi Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokakta bulunan bir binada saat 21.00 sularında,...

DHA ANKARA- Ankara Valiliği'nden patlamaya ilişkin açıklama

Ankara Valiliği Çankaya ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Valilikten patlamaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:" İlimiz Çankaya İlçesi Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokakta bulunan bir binada saat 21.00 sularında, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın hemen ardından Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edilerek müdahale etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bina çevresinde de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alınmıştır.Patlama sonucunda üç katlı olan binanın son katı kullanılamaz hâle gelmiştir. Patlama sırasında binada bulunan üç vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir.



ANKARA ()

 

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