DHA ANKARA - Ankara Valiliği: Her ne suretle olursa olsun eylem yapılması yasaklandı

ANKARA Valiliği'nce il genelindeki cadde ve sokaklarda; güneş battıktan sonra gece geç saatlere kadar yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş ve sloganlarla eylem yapıldığı belirtilerek, bu durumun terör örgütlerinin eylem yapan topluluklara yönelik bombalı saldırı yapma riskini artırdığı ve güvenlik güçlerinin bu olaylara müdahalesini zorlaştırdığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki cadde ve sokaklarda güneşin batımından sonra ateş yakmak suretiyle eylem yapılması, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar atmak suretiyle toplantı, basın açıklaması vb. her ne suretle olursa olsun eylem yapılması, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri kapsamında yasaklanmıştır" denildi.

Ankara Valiliği'nin yayımladığı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına ilişkin basın duyurusu şöyle:

"Ankara ili genelinde cadde ve sokaklarda güneş battıktan sonra gece geç saatlere kadar ateş yakıldığı ve yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar atılarak eylem yapıldığı görülmektedir. Bu durum vatandaşlarımızı tedirgin etmekte, kamu düzeni ve güvenliğini bozmakta, terör örgütlerinin eylem yapan topluluklara yönelik bombalı saldırı yapma riskini artırmakta ve güvenlik güçlerinin bu olaylara müdahalesini zorlaştırmaktadır.

Bu sebeple; ilimiz genelindeki cadde ve sokaklarda güneşin batımından sonra ateş yakmak suretiyle eylem yapılması, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar atmak suretiyle toplantı, basın açıklaması vb. her ne suretle olursa olsun eylem yapılması, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri kapsamında yasaklanmıştır.

Yukarıda belirtilen yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ile 28. maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m ile 25/b maddeleri, 5442 Sayılı İl İdare Kanunu'nun 11/C ile 66. madde hükümleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır"

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