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DHA ANKARA - Ankara Valiliği: Havada asbest yayılımının söz konusu olmadığı belirlendi

 ANKARA Valiliği'nce, Maltepe Havagazı Fabrikası binasının yıkımı sırasında, asbest yayıldığı haberlerine ilişkin açıklama yapılarak, "Havagazı Fabrika binası çevresinden ve tesis içerisinden, havadan ve topraktan alınan...

DHA ANKARA - Ankara Valiliği: Havada asbest yayılımının söz konusu olmadığı belirlendi

 ANKARA Valiliği'nce, Maltepe Havagazı Fabrikası binasının yıkımı sırasında, asbest yayıldığı haberlerine ilişkin açıklama yapılarak, "Havagazı Fabrika binası çevresinden ve tesis içerisinden, havadan ve topraktan alınan numunelerin analiz sonuçları değerlendirilmiş, henüz yıkımı yapılamamış binada asbest varlığı görülmüş ancak havada asbest yayılımının söz konusu olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında, hâlihazırda halk sağlığını tehdit edecek bir durum olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Ankara Valiliği'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"İlimiz Çankaya ilçesi, Eti Mahallesi'nde bulunan Maltepe Havagazı Fabrika binasının yıkımı ile ilgili basında çıkan haberlerde, binanın önlem alınmadan yıkıldığı ve oluşan asbest atıklarının insan ve çevre sağlığını tehdit ettiği iddiaları yer almaktadır.

Valiliğimizce temin edilen laboratuvar analiz sonuçları oluşturulan komisyon tarafından incelenmiştir. Havagazı Fabrika binası çevresinden ve tesis içerisinden, havadan ve topraktan alınan numunelerin analiz sonuçları değerlendirilmiş, henüz yıkımı yapılamamış binada asbest varlığı görülmüş ancak havada asbest yayılımının söz konusu olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında, hâlihazırda halk sağlığını tehdit edecek bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Bundan sonraki süreçte, asbest içerdiği anlaşılan, yıkımı yapılmamış yapıların mevzuata ve teknik kriterlere uygun şekilde ilgili kurumların ve Valiliğimizin denetiminde yıkımı sağlanıp, atık yönetimi kontrollü olarak yapılacaktır. Alınacak numunelerle de çevreye olabilecek tüm etkileri izlenecektir."

Haber: ANKARA, ()

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