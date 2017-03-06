DHA ANKARA - Ankara polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Ankara'da bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 24 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 27 Şubat-6Mart tarihleri arasında Çankaya ve Pursaklar ilçesi ile diğer bölgelerde; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları kapsamında 54 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar da uyuşturucu satıcısı konumunda 47, uyuşturucu kullanıcısı konumunda 62, diğer suçlardan 7 şahsa işlem yapıldığı belirtildi. Olaylarla ilgili yakalanan şahıslardan 57'sinin emniyette ki işlemlerinin ardından salıverildiği, 7 kişinin Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 24 şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi. 15 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 3 kişinin mahkemeden serbest kaldığı, 8 şahsın savcılıktan serbest kaldığı, 2 kişinin ise işlemlerine devam edildiği kaydedildi. Yapılan operasyonlarda ise 3 bin 984 gram esrar, 2 bin 6 gram skunk maddesi, 8 bin 304 gram eroin, 288 gram kokain, 336 adet sentetik uyuşturucu hap, 11 adet Hint keneviri kökü, 75 gram sentetik kannabinoid, 4 adet tabanca, 4 adet şarjör, 190 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 230 TL para ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin arama yapması

-Ele geçirilen maddeler



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