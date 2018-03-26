Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

DHA ANKARA- Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında;  Ankara...

DHA ANKARA- Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında;  Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Emniyet  Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başladı. 

ANKARA MERKEZLİ 9 İLDE 36 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Yine , FETÖ’ nün Çankaya yapılanmasına yönelik diğer bir soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında ( 16'sı ByLock kullanıcısı) gözaltı işlemlerine devam ediyor." 


ANKARA () 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314