DHA ANKARA- Ankara'daki belediyelere 'ByLock' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDYapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; Bylock kullanıcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevli 60 kişi, bir kısım ilçe belediyelerinden 19 kişi (23 ihraç, 56 kişi faal görevde) Kalkınma Bakanlığı'ndan 30 kişi (tamamı ihraç) ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 30 kişi (tamamı ihraç) hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibarıyla başlatıldığı belirtildi.

Haber : Özkan ARSLAN / ANKARA ()

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