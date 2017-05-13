DHA ANKARA - Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Samsun yolu üzerinde meydana geldi. Gölbaşı istikametine doğru ilerleyen 54 B 1901 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarında kağıt taşıyan Salih A. isimli çocuğa çarptı. Ardından kontrolden çıkan otomobil, aynı güzergahta ilerleyen Fahri Özaslan idaresindeki 06 ED 5271 ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 ED 2704 plakalı otomobile çarparak yol kenarına savruldu. Yol kenarında bulunan Mobese direğine çarparak ters dönen araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen sürücü ile Suriyeli Salih A. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza sonrası Samsun yolu üzerinde önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kazaya karışan araçtan görüntüler

Kaza alanından görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,()