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DHA ANKARA- Ankara'da yolcu otobüsü kaza yaptı : 8 ölü, 11'i ağır 32 yaralı (1)

Ankara'da Kalecik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11'i ağır 32 kişi de yaralandı. Bugün saat 06.00 sularında, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır...

DHA ANKARA- Ankara'da yolcu otobüsü kaza yaptı : 8 ölü, 11'i ağır 32 yaralı (1)

Ankara'da Kalecik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11'i ağır 32 kişi de yaralandı.

Bugün saat 06.00 sularında, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında, sürücüsünün uyuması sonucu kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken , 11’i ağır yaralı olmak üzere 32 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ankara Valiliği'nin kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle; "27.05.2017 Cumartesi günü saat 06.00 sularında, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında, sürücüsünün uyuması sonucu kaza yapmıştır. İlk tespitlere göre 8 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11’i ağır yaralı olmak üzere 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM / ANKARA ()

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