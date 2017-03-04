DHA ANKARA - Ankara'da yıkım gerginliği

ANKARA'da OHAL kapsamında, Altındağ bölgesinde belediye ekiplerinin yaptığı yıkım esnasında gergin anlar yaşandı. Bir iş yeri sahibi üzerine benzin dökerek, kendini yakmak istedi.

Ankara'nın Altındağ İlçesi'ndeki Hacı Bayram Mahallesi'nde bulunan iş yerlerini yıkmak için belediye ekipleri harekete geçti. İş yeri sahiplerinin iddiasına göre, yıkım kararının tebliği cuma akşamı saat 17:00 sularında yapıldı. Tebliğin hafta sonuna denk getirilmesinden dolayı iş yeri sahipleri, herhangi bir yere itiraz edemedi. Bunun sonucunda, belediye ve yıkım ekipleri sabah erken saatlerde çevik kuvvet eşliğinde bu bölgede bulunan iş yerlerini boşaltarak, yıkımı başlattı.

Yıkım için iş yerleri boşaltılırken, sık sık gergin anlar yaşandı.

Bir iş yeri sahibi, üzerine benzin dökerek, kendini yakmak istedi. İtfaiye ve polis ekipleri, kendini yakmak isteyen iş yeri sahibini ikna edemeyince etkisiz hale getirmek için müdahalede bulundu. Camları kırdıktan sonra yangın söndürme hortumlarını iş yerine çeviren itfaiye ekipleri, üzerine benzin döken şahsa tazyikli suyla müdahale ederek, kendini yakmak isteyen iş yeri sahibini etkisiz hale getirdi. Müdahale esnasında, şahsın elindeki benzin bidonu patladı; ancak yaralanan olmadı. İş yeri sahibi, daha sonra ambulansa alınarak, hastaneye götürüldü. Emniyet güçleri ise yıkımı izlemek için orada bulunan basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırarak, gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almalarını engelledi.

VALİ TOPACA 'ACİLEN YIKILMASI GEREKEN BİNALAR VAR' DEMİŞTİ

Ankara Valisi Ercan Topaca, geçtiğimiz hafta yapılan asayiş uygulaması sonrası bölgede gerçekleşecek yıkım ile ilgili "Altındağ bölgesini, Hacı Bayram'ın arkası, Uzun yol Sokak başta olmak üzere uzun zamandır mercek altında tutuyoruz. Bu akşam yerinde görmek istedim. Gördük ki acilen yıkılması gereken binalar var ama bazı hukuki sorunlar dolayısıyla yıkılamıyor. Onları da Olağanüstü Hal Kanunu'nun verdiği yetki çerçevesinde belediyeyle beraber görüşeceğiz. Bu aslında bir operasyon değil, bir asayiş uygulaması ama bunu yaparken amaç buradaki uyuşturucu, fuhuş, kaçakçılıkla ilgili tüm konularda denetimi sağlamak" demişti. Ekiplerin yıkım çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İş yeri sahipleri ve yetkililerin görüşmesi

-Emniyet güçleri ve güvenlik önlemleri

-Polis ile iş yeri sahipleri arasında gerginlik

-Dükkanlardan eşyaların boşaltılması

Haber: Muhammet BAYRAM / ANKARA, ()