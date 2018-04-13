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DHA ANKARA-  Ankara'da şeker fabrikası eylemi

ANKARA'da Şeker İş Sendikası tarafından, şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine karşı eylem yapıldı. Şeker İş Sendikası tarafından Etimesgut Şeker Fabrikası önünde gerçekleştirilen eyleme CHP'li bir grup milletvekili, Türk...

DHA ANKARA-  Ankara'da şeker fabrikası eylemi

ANKARA'da Şeker İş Sendikası tarafından, şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine karşı eylem yapıldı.
Şeker İş Sendikası tarafından Etimesgut Şeker Fabrikası önünde gerçekleştirilen eyleme CHP'li bir grup milletvekili, Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Türk İş Başkanlar kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda şeker fabrikası çalışanları ile vatandaşlar katıldı. Polisin güvenlik tedbiri aldığı eylemde, vatandaşlar alana üzerleri aranarak alındı. Burada toplanan yaklaşık 500 kişi sık sık, 'şeker vatandır, vatan satılamaz' sloganı attı.
Burada toplanan kalabalığa seslenen Türk İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu mesele Türkiye'yi ilgilendiriyor. Sıradan bir iş yerinde özelleştirme diye bakamazsınız. Çünkü, bir slogan var Türkiye'de; 'şeker vatandır, vatan satılmaz'. Vatan satıldıktan sonra herkes toprağın altına girsin, bir kıymeti yok ki. Onun için bu kurum bizim için, siyasilerimiz önemli. Herkes aklını başına alsın. Bu fabrikalar özelleşirse, kapanırsa nişasta bazlı şeker lobisine prim vermiş olursunuz. Meydanı onlara bırakmış olursunuz." dedi. Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için topladıkları milyonlarca imzayı Başbakan Binali Yıldırım'a teslim ettiklerini hatırlatarak, bu karardan geri dönülmesini istedi. Bu arada fabrika girişinde TOMA'ların bekletildiği görüldü.

Görüntü dökümü:
-Eylemden görüntü
-Konuşmalar
-Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,()-

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