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DHA ANKARA - ANKARA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 KİŞİ GÖZALTINDA

ANKARA'da eğlence mekanlarına düzenlenen sahte içki operasyonunda, damacana içerisinde doluma hazır 35 litre sahte içki ile 33 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla...

DHA ANKARA - ANKARA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 KİŞİ GÖZALTINDA

ANKARA'da eğlence mekanlarına düzenlenen sahte içki operasyonunda, damacana içerisinde doluma hazır 35 litre sahte içki ile 33 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde, sahte içki imalatı ve satışının önüne geçmek amacıyla Ankara genelinde operasyon düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar doğrultusunda, şüpheli adresleri tespit eden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Altındağ ilçesindeki Çankırı Caddesi, Rüzgarlı Caddesi ve bağlantılı sokaklar ile Çankaya ilçesindeki Sakarya Caddesi ve civar sokaklarda bulunan eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Mekanlarda yapılan aramalarda, damacanalar içerisinde doluma hazır 35 litre sahte içki, 33 şişe sahte içki, çok sayıda boş şişe ve dolumda kullanılan huni ve pipetler ele geçirildi. Operasyonda mekanlardan birinin işletmecisi ile bir çalışan gözaltına alındı.
DAMACANALAR, ARKA BAHÇEDE GÖMÜLÜ BULUNDU
Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yanlarında getirdikleri dedektör köpekler BAKİ ve TOMA yardımıyla çalışanların dolapları, mutfak ve diğer alanlarda didik didik arama yaptı. Baskın yapılan mekanlardan birinin arka bahçesinde yapılan aramada ise, sahte içki dolu damacanaların 30 santimetre derinliğindeki çukura gömülüp, üzerlerinin eski bir yatakla kapatıldığı fark edildi. Arama çalışması sırasında ele geçirilen şişelerin birinin içerisinde, alkolü doldurmak için kullanılan pipetin unutulduğu görüldü.
Operasyonda, gözaltına alınan U.K. ve Y.Ç., sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Baskın anları
- Arama çalışmaları
- Ele geçirilen damacana ve içki şişeleri
- Narkotik köpeklerinin araması
- Gözaltı anları
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Erdal KATIRANCI - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Caner ÜNVER / ANKARA,()

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