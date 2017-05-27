DHA ANKARA- Ankara'da otobüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü 34 yaralı (2) (Yeniden)

ANKARA'nın Kalecik ilçesi yakınlarında, içerisinde 42 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, şoförünün uyuması sonrası şarampole yuvarlandı. Feci kazada 8 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 06:00 sıralarında Kalecik ilçesi Çankırı-Çandır yol ayrımında meydana geldi. Kastamonu'dan Ankara'ya giden Sedat Gürer idaresindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün uyuması sonrası kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan ağaçlara çarparak şarampole devrildi. Feci kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden ekipler ilk olarak yaralı kişileri otobüs içerisinden çıkarttı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 34 kişiden 11'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Feci kaza sonrası jandarma ve savcı tarafından inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonrası cenazeler olay yerinden alınarak cenaze araçları ile kaldırıldı. İçerisinde 42 kişinin bulunduğu otobüste jandarma ekipleri tarafından inceleme sürüyor.

Görüntü dökümü:

Kaza yapan otobüs

Etrafa saçılan eşyalar

Cenazelerin kaldırılması

Jandarmadan görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/KALECİK,(Ankara),()-

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