DHA ANKARA- Ankara'da organize suç örgütüne büyük operasyon

Ankara'da bazı iş adamlarını haraca bağladıkları, silah ticareti yaptıkları, gasp ve darp suçu işledikleri iddiasıyla, liderliğini K.B.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre operasyon, gıda sektöründe faaliyet gösteren iş adamı S. E.'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet üzerine başlatıldı. S. E., başka şahıslara verdiği bayiliklere ait iş yerlerinin değişik tarihlerde kurşunlandığını, kendisine borcu olan şahısların, baskı tehdit sonucu, kendisinden 1800 dolar istediklerini, şüpheliler K.B., T.Y., B.B.Ö. ve M.K. ile isimlerini bilmediği bazı kişilerden şikayetçi olduğu yönünde suç duyurusunda bulundu. Başvuru sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel'in talimatıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla haklarında yakalama kararı çıkartılan 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

KURŞUNLAMA OLAYLARI AYDINLATILDI

Şikayetçi S. E.'nin yeniden alınan ifadesi doğrultusunda başka şahıslara verdiği bayiliklerin 6 kez kurşunlanma olayının, S. E.'ye borcu olmasına rağmen zorla borcunu sildiren, daha sonra kendisinden tehdit ve şantaj ile para isteyen suç örgütü lideri K.B. ve adamları tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

İŞ ADAMINI İNTİHARA SÜRÜKLEMİŞLER

Polisin yaptığı soruşturmada suç örgütünün karıştığı başka suçlar da aydınlatıldı. Alınan bilgiye göre, ayakkabı işi ile uğraşan iş adamı Beytullah Y., şüphelilerden T.D. ve M.K.'ya olan borçlarından dolayı şirketteki hisselerini şüpheli M.K.'ya devretti. Şüpheliler, şirket gelirlerinden borçlarını tahsil etti ancak Beytullah Y.'ye gelirden pay vermedi. Ayrıca şirket borçlarını da Beytullah Y.'ye ödettiler. Buna rağmen şüpheli T.D., şirketin borçlarının istediği gibi ödenmemesi üzerine şirketin başına şüphelilerden T.Y.'yi getirdi. T.Y.'de adamlarıyla birlikte şirketteki ayakkabı ve büro malzemelerini Kızılay'da bazı dükkanlar aracılığıyla sattı. Şüpheli T.Y., üzerinde baskı kurduğu Beytullay Y.'yi, kendisinden habersiz ödeme yaptığı gerekçesiyle şirkette darp etti. Bunun üzerine baskılara dayanamayan Beytullah Y., 9 Şubat 2018'de evinin yakınındaki parkta intihar etti.

SİLAH TİCARETİ YAPIP, GECEKONDU YAKMIŞLAR

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt üyelerinden B.B.Ö.'nün yapılan teknik ve fiziki takibi sonucu ruhsatsız silah temin ettiği ve bu silahları kar payı koyarak şüphelilerden A.K.'ye verdiği, A.K.'nin de silahları piyasada sattığı ortaya çıktı. Ayrıca örgüt üyelerinin Mamak'ta kentsel dönüşüm kapsamındaki bazı gecekonduları para ile tuttukları kişilere kundaklattıkları, gecekonduları kullanılmaz hale getirdikten sonra işbirliği yaptıkları inşaat firmalarıyla arazileri gecekondu sahiplerinden zorla aldıkları iddia edildi.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bu örgüte yönelik başta Ankara olmak üzere İstanbul, Adana ve İzmir'de yapılan operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerden üçünün savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı 14 kişinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında 3 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()

