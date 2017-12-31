DHA ANKARA - Ankara'da Kızılay Meydanı trafiğe kapatıldı

Ankara'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile birlikte çok sayıda cadde ve sokak saat 20.00 itibariyle araç trafiğine kapatıldı. Yılbaşını Kızılay'da kutlamak isteyen vatandaşlar ise polis tarafından arandıktan sonra meydana alındı.

Ankara'da yapılacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yaya ve taşıt trafiğinin oldukça yoğun olacağı değerlendirilen oteller, AVM'ler ve eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Yeni yıl nedeniyle alınan tedbirler kapsamında; saat 20.00'dan itibaren etkinlikler sona erene kadar Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Ayrıca Güvenpark etrafı da polis ekipleri tarafından barikatla kapatılarak bomba arama köpeği ile arandı. Park alanı içerisine girmek isteyenler ise polisler tarafından tek tek arandı. Ayrıca Bahçelievler 7'inci Cadde'ye açılan cadde ve sokaklar,Tunalı Hilmi Caddesi'ne açılan cadde ve sokaklar, Filistin Caddesi'ne açılan sokaklar, Tunus Caddesi tünel çıkışından itibaren caddeye açılan sokaklar ve Bestekar Sokak ile bu sokağa açılan sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Öte yandan kentteki 26 alışveriş merkezinde özel güvenliğin kontrollerine ilave olarak polis ekipleri görev aldı. Polis ekipleri özellikle Kızılay ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, kent genelinde 7 bin 344 polis ve 2bin 400 jandarmanın görev alacağı öğrenildi. Polis ve jandarma ekiplerinin gece boyunca caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde ve eğlence mekanlarında tedbir alacağı bildirildi.

Görünrü Dökümü:

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-Kızılay meydanı

-Bomba köpeği ile Güvenpark'ta arama

-Kapatılan yollar

-Polislerden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Detaylar

Haber-Kameara:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()