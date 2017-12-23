Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Böyle bir Türkiye sürdürülemez
Cumhurbaşkanlığı seçimleri nezaman yapılacak... İşte...
Atilla hakkında karar verecek jüri heyetinin soruları mahkemeyi şaşırttı
Jüri'nin Atilla soruları mahkemeyi şaşırttı
Tekirdağ'a kar etkili olmaya başladı
Tekirdağ'a kar etkili olmaya başladı
Fatih Terim Galatasaray'la kaç liraya anlaştı!
Fatih Terim Galatasaray'la kaç liraya...

DHA ANKARA - Ankara'da kar yağışı/EK

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı dolayısıyla Başkent beyaza bürünürken özellikle Çankaya'nın Dikmen bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı....

DHA ANKARA - Ankara'da kar yağışı/EK

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı dolayısıyla Başkent beyaza bürünürken özellikle Çankaya'nın Dikmen bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı dolayısıyla yollarda kar birikintileri oluştu. Bazı EGO otobüsleri oluşan kar birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı sürücüler ise rampa çıkarken zor anlar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde yollarda oluşan karları temizledi. Yağan karın tadını ise çocuklar çıkarttı. Hafta sonu olması dolayısıyla dışarıya çıkan çocuklar kar topu oynadı, doyasıya eğlendi. Başkentte kar yağışı devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Belediye ekiplerinin kar çalışması

-Yolda kalan EGO otobüsü

-Kar topu oynayan çocuklar

-Araçların ilerlemesi

-Detay

Haber:Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,() 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,