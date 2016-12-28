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DHA ANKARA - Ankara'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlüğüne ara verildi

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklmaya göre Ankara'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklmada "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek...

DHA ANKARA - Ankara'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlüğüne ara verildi

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklmaya göre Ankara'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklmada "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır." İfadeleri yer aldı.

Ankara Valisi Erkan Topaca kar tatilini, öğrencilere resmi Twitter hesabından duyurdu. Vali Topaca paylaştığı Tweet'te " Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.

 

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