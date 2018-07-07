DHA ANKARA - Ankara'da inşaatta çökme; 3 ölü 1 yaralı

ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde bir inşaatın giriş katında, asma kat yapımı sırasında beton dökülürken, çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 3 işçi öldü, 1 kişi ise yaralı kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Etimesgut İlçesi Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467 Sokak'ın kesiştiği noktadaki bir binada meydana geldi. Bir binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucu çökme meydana geldi. 4 inşaat işçisi beton, demir ve kalıp parçalarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin çalışması sonucu 3 işçinin cesedine ulaşıldı, 1 işçi ise yaralı kurtarıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Etimesgut İlçesi Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467 Sokağın kesişiminde bulunan binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme meydana gelmiştir. Çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kalmıştır. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılmış ve 1 işçi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Haber: ANKARA,()