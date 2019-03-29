Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

DHA ANKARA - ANKARA'DA HURDA DEPOSU ALEV ALEV YANDI

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde alev alev yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi. Kale Mahallesi Çay Sokak üzerinde bulunan hurda deposunda, gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek deponun...

DHA ANKARA - ANKARA'DA HURDA DEPOSU ALEV ALEV YANDI

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde alev alev yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi.

Kale Mahallesi Çay Sokak üzerinde bulunan hurda deposunda, gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek deponun tamamına hakim oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere dört bir koldan müdahalede etti. Depoda mahsur kalanların olması ihtimaliyle içeride arama yapıldı. Yangın sırasında bir köpeğin kurtarıldığı öğrenildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangın yerinde bir süre soğutma çalışması yapıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Alevlerden görüntü
- Ekiplerin çalışmasından görüntü
- Depodan görüntü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328