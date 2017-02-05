DHA ANKARA- Ankara'da DEAŞ operasyonu : 60 gözaltı

Ankara'da düzenlenen operasyonda aralarında yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Operasyonun terör örgütü DEAŞ'a yönelik olduğu kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Altındağ, Mamak, Sincan ve Çubuk ilçelerinde yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: ANKARA ()

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