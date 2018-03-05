DHA ANKARA- Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 12'si yakalanarak, gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin de yakalanması için operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

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