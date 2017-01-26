DHA ANKARA - Ankara'da darbe girişimine yönelik ilk dava görüldü

ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişimine yönelik ilk dava, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'in hakim karşısına çıkmasıyla görüldü.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası ile tutuklu yargılanan Nazire Terzi, Terzi'nin gittiği noterde kendisini tehdit ettiğini belirtilen noter katibi müşteki Kerem Sağlıklı ve taraf avukatları katıldı.

EŞİNİN TELEFONUNDAN GELEN MESAJ

Nazire Terzi, savunmasında, 13 Temmuz'da kendisine eşi Semih Terzi'nin telefonundan Nursel Hanım'ı (Zekai Aksakallı'nın eşi) ara, annemin hasta olduğunu söyle ve Ankara'ya gelmemi iste. Mesajı hemen sil" yazılı mesaj geldiğini söyledi. Eşinin Ankara'ya gelmek için kendisini aracı kılacağını tahmin etmediğini, mesaj üzerine Nursel Aksakallı'yı aradığını belirten Terzi, "Kayınvalidesinin sağlık durumunu sordum. 'Benim kayınvalidemin de şeker hastalığı var.' dedim. Üzülünce şekerinin yükseldiğini söyledim ama eşimin Ankara'ya gelmesiyle ilgili bir ifade kullanmadım. Daha sonra mesajı onun atıp atmadığını anlamak için hemen eşimi aradım. Ona mesajdan hiç bahsetmedim. 'Nursel Hanım'ı aradım, annemin hasta olduğunu söyledim.' dedim. O da bana 'Neden aradın Nursel Hanım'ı, Annem hasta mı ki?' diye sordu" diyerek, mesajı eşinin yazmadığını, onun telefonundan başka birinin yazdığını anladığını ileri sürdü.

EŞİMİN O GÜN ANKARA'YA GELDİĞİNİ BİLMİYORDUM

Nazire Terzi eşi Semih Terzi'nin o gün Ankara'ya geldiğini bilmediğini belirterek, "O gün eşimle hiç konuşmadım. Saat 00.30'da nasıl olduğunu merak ettiğim için 'Nasılsın?' diye mesaj attım. O da bana 'Çocuklarla birlikte karşı komşuda kalın.' dedi. Çocuklarla oraya gittim ve endişelenmesinler diye televizyonu açmadım. Kız kardeşim mesaj atarak beni bilgilendirdi" diye konuştu.

ÖLÜM BELGESİ 15 TEMMUZ 2016 SAAT 23.30

Terzi, eşinin ölüm belgesinde ölüm saatinin 15 Temmuz 2016, saat 23.30 olarak göründüğünü ancak eşinin 16 Temmuz'da kendisine mesaj attığını, ölüm tarihi ve saatinin ise televizyonlarda 02.30 olarak belirtildiğini söyleyerek şöyle devam etti: "Nasıl 15 Temmuz'da ölür, 16 Temmuz'da bana mesaj atar. 23 Temmuz 2016'da doktor arkadaşlarla daha rahat görüşmek için doktor önlüğümü de giyerek GATA acile gittim. Raporu tanzim eden doktoru sordum. GATA'da tanımadıklarını söylediler. Asıl amacım hem o doktorla görüşüp hem de ölüm saatini öğrenmekti. Sorumlu doktor odasına gittim, Onkoloji Hastanesinde çalıştığımı belirttim, burada çalışmayı düşündüğümü söyledim ama bakanlıktan geldiğimi, burada görevlendirildiğimi falan söylemedim. 'Bu hassas günlerde burada bulunmanız uygun değil.' denilince, teşekkür ederek, oradan ayrıldım."

Daha sonra asistan doktorun yanına gittiğini ve eşinin ölüm saatini öğrenmek için çaba harcadığını anlatan Terzi, "Eve döndükten sonra GATA'nın santralini aradım ve ölüm raporunu tanzim eden doktoru öğrenmeye çalıştım. Ancak 'Böyle bir doktor yok' yanıtı aldım. Daha sonra GATA ve raporu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundum" diye konuştu. bildirdi.

NOTER OLAYI

Nazire Terzi, kocasının ölümünün ardından, 3 Ağustos 2016'da veraset ilamı için notere gittiğini, veraset ilamı aldığını, bankaya giderek Semih Terzi'nin 50 bin lira kredi borcu ile kocası adına kayıtlı bazı faturaları ödediğini anlattı. Notere genel vekaletname çıkarmak için 11 Ağustos'ta tekrar gittiğini belirten Terzi, noter katibinin saldırgan tavırlar sergilediğini belirterek, "Noter görevlisi, 'Semih Terzi'nin eşi misiniz? Çalışanlarımı zor zapt ediyorum. Lütfen burayı terk edin.' dedi. Ben de 'İnşallah olaylar düşündüğünüz gibi değildir ve bu tavrınızdan dolayı benden özür dilersiniz.' dedim" şeklinde konuştu.

BUNDAN HABERİM OLMASI İMKANSIZ

Terzi, savcının "Eşinizin sözde sıkıyönetim talimatında Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandığı söylenmiş. Bundan haberiniz var mıydı?" sorusunu "Bundan haberim olması imkansız" diye cevapladı.

Terzinin ifadesinin ardından tanıklar dinlendi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmayı 15 Mart 2017 tarihine erteledi.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

- 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde Ömer Halisdemir Semih Terzi'yi vurması (güvenlik kamerası)

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA,()