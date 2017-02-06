DHA ANKARA - Ankara'da darbe girişimi duruşmaları Sincan Cezaevi'nde başladı

15 Temmuz darbe girişimine yönelik darbeci askerlerin yargılanmasına Ankara'da Sincan Cezaevi'nde başlandı. Duruşma öncesi jandarma ve polis cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sincan Cezaevi kampüsü içerisine yapılan duruşma salonunda görülecek darbe duruşmalarının ilki bugün başladı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmada, 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin 27 kişi yargılanacak. Duruşma öncesi cezaevi çevresinde polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı. Cezaevine giden bütün araçlar tek tek aranırken, jandarmaya ait bir 'drone' da havadan görüntü aldı. Duruşmaya müşteki, sanık yakınları ve avukatların dışında izleyici alınmadı.

Görüntü Dökümü

-cezaevi ve çevresindeki güvenlik önlemleri

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA,()