Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Tartışılacak açıklama.... Başbakan Binali Yıldırım 'evet' demeyenleri terörist ilan etti
Fikirtepe Tepe kentsel dönüşüm temeli...
Ahmet Türk: Herkesin yeniden düşünmeye ihtiyacı var
HDP'li Türk'ten Bahçeli'ye teşekkür

DHA ANKARA - Ankara'da darbe girişimi duruşmaları Sincan Cezaevi'nde başladı

15 Temmuz darbe girişimine yönelik darbeci askerlerin yargılanmasına Ankara'da Sincan Cezaevi'nde başlandı. Duruşma öncesi jandarma ve polis cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Sincan Cezaevi kampüsü içerisine yapılan duruşma...

DHA ANKARA - Ankara'da darbe girişimi duruşmaları Sincan Cezaevi'nde başladı

15 Temmuz darbe girişimine yönelik darbeci askerlerin yargılanmasına Ankara'da Sincan Cezaevi'nde başlandı. Duruşma öncesi jandarma ve polis cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sincan Cezaevi kampüsü içerisine yapılan duruşma salonunda görülecek darbe duruşmalarının ilki bugün başladı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmada, 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin 27 kişi yargılanacak. Duruşma öncesi cezaevi çevresinde polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı. Cezaevine giden bütün araçlar tek tek aranırken, jandarmaya ait bir 'drone' da havadan görüntü aldı. Duruşmaya müşteki, sanık yakınları ve avukatların dışında izleyici alınmadı.

Görüntü Dökümü

-cezaevi ve çevresindeki güvenlik önlemleri

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.